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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9590959195929593
Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 23:28

  flyman написав:Ставку підняли, так як на економіку яка склалася в два рази, і майже не вплине (під час ВС мало хто кредитує), але це зменшить вимивання валюти із ЗВР, знизить попит на неї, втримає фінансову і банківську систему.

В марте в видеообращении глава НБУ Кирилл Шевченко заявил:
«Мы остаемся преданными режиму инфляционного таргетирования. В то же время из-за вынужденного введения административных ограничений рыночные монетарные инструменты, в частности учетная ставка, не играют ощутимой роли в функционировании денежно-кредитного и валютного рынков».

Что касается БС, поднятие ставки случайно совпало с введением ВА в один из банков.
Можно также говорить о спорности момента уменьшения спроса на валюту, в том числе из -за наличия нескольких курсов в стране, отсутствия реакции большинства крупных банков в увеличении ставок, когда доходность гривневых активов уменьшается.
копейка
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Повідомлення Додано: Суб 11 чер, 2022 23:47

Re: Валютный рынок в контексте ДС

https://bank.gov.ua/ua/news/all/komenta ... -2022-roku

У травні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 18% (із 16,4% у квітні). У місячному вимірі ціни зросли на 2,7%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України.
....
....
....
Динаміка споживчої інфляції у травні свідчить про подальше посилення цінового тиску. Інфляційні ризики залишаються значними в умовах продовження війни з росією та цілеспрямованого знищення нею продовольчих складів, закладів торгівлі, блокування портів та пошкодження транспортної інфраструктури.
З огляду на це, Національний банк з 3 червня підвищив облікову ставку з 10% до 25% річних. Метою такого кроку є захист гривневих доходів та заощаджень громадян, збільшення привабливості гривневих активів та зниження тиску на валютному ринку. Це також дасть змогу Національному банку й надалі утримувати курсову стабільність та стримувати у такий спосіб зростання цін на імпортовані товари.

Alex2007
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 02:10

  копейка написав:
  flyman написав:Ставку підняли, так як на економіку яка склалася в два рази, і майже не вплине (під час ВС мало хто кредитує), але це зменшить вимивання валюти із ЗВР, знизить попит на неї, втримає фінансову і банківську систему.

В марте в видеообращении глава НБУ Кирилл Шевченко заявил:
«Мы остаемся преданными режиму инфляционного таргетирования. В то же время из-за вынужденного введения административных ограничений рыночные монетарные инструменты, в частности учетная ставка, не играют ощутимой роли в функционировании денежно-кредитного и валютного рынков».

Что касается БС, поднятие ставки случайно совпало с введением ВА в один из банков.
Можно также говорить о спорности момента уменьшения спроса на валюту, в том числе из -за наличия нескольких курсов в стране, отсутствия реакции большинства крупных банков в увеличении ставок, когда доходность гривневых активов уменьшается.

Якби підняти рефінанс, то, думаю, за тиждень Мега могла би піднявши %% по депозитам могла би покращити свій стан. Але цього не дали зробити.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 02:16

  Alex2007 написав:https://bank.gov.ua/ua/news/all/komentar-natsionalnogo-banku-schodo-rivnya-inflyatsiyi-u-travni-2022-roku

У травні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 18% (із 16,4% у квітні). У місячному вимірі ціни зросли на 2,7%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України.
....
....
....
Динаміка споживчої інфляції у травні свідчить про подальше посилення цінового тиску. Інфляційні ризики залишаються значними в умовах продовження війни з росією та цілеспрямованого знищення нею продовольчих складів, закладів торгівлі, блокування портів та пошкодження транспортної інфраструктури.
З огляду на це, Національний банк з 3 червня підвищив облікову ставку з 10% до 25% річних. Метою такого кроку є захист гривневих доходів та заощаджень громадян, збільшення привабливості гривневих активів та зниження тиску на валютному ринку. Це також дасть змогу Національному банку й надалі утримувати курсову стабільність та стримувати у такий спосіб зростання цін на імпортовані товари.


Це при тому, що за нормальних обставин літом інфляція колонульова.
Яка ж тоді осінню-зимою буде 3..5% в місяць?
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 04:38

  flyman написав:Яка ж тоді осінню-зимою буде 3..5% в місяць
Андрей тебе надо успокоиться. То что ты пока ещё жив и не голодаешь уже подарок судьбы.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 05:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:НБУ сказавши А (піднівши ставку рефінансу), говорить і Б (відпускає курс шукати еквлібріум ринковими методами).

Якщо Б зросте, то це збільшить суму виплат ББ (банкам-банкротам). А їх судячи по обсягу рефінАнсу в багатьох та ставці буде чимало.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 07:44

На правах вихідного...

Доречі, так співпало, що вчора пізно ввечері, офіцери/командири якраз обговорювали питання, чому наче був "зданий Херсон", про Бучу і т.д.

Де ті наші війська/армія - чому дали так ворогу просунутись, чому ЗРАЗУ не захистили? Чому вони ЗРАЗУ не стояли по всьому кордоні?(подібне питання задав тут Вкладчик1234)

І один старший офіцер каже - ну от, щоб знати "чому так сталось?", потрібно задати питання - "а де ж саме була наша вся армія/ЗСУ до 24.02?"
Де?
Правильно - ВСІ сили(наголошую ВСІ) ЗСУ стояли в АТО/ООС!!!
Далі питання - "а чи було ЗСУ, на той час, чисельне/в достатній кількості?"
....
Отож!

Тому, як можна/ЧИ РЕАЛЬНО БУЛО на той час - захистити такий довжилезний кордон?
Ну не прикордонники ж з автоматами мали справитись з танками?!

Тож - ДУМАЙТЕ!

п.с.
Ще слова того офіцера:
(приблизно було сказано так)
"А про не підірвані мости на Півдні і хто конкретно що здавав - ПОТРІБНО розбиратись і наказувати їх, АЛЕ вже тільки ПІСЛЯ ВІЙНИ!
І повірте, міста, де в більшості самі мешканці, були налаштовані більш "за Україну/за свою землю" - здати їх було майже не реально/не можливо!
Приклад цьому Суми - вони ж дуже близько кордону па-раші, але ЧОМУСЬ їх ніхто не "здав"?
Ніякий мер міста не може його здати, якщо самі люди налаштовані проукраїнськи!"
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  #<1 ... 9590959195929593
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