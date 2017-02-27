flyman написав:Ставку підняли, так як на економіку яка склалася в два рази, і майже не вплине (під час ВС мало хто кредитує), але це зменшить вимивання валюти із ЗВР, знизить попит на неї, втримає фінансову і банківську систему.
В марте в видеообращении глава НБУ Кирилл Шевченко заявил:
«Мы остаемся преданными режиму инфляционного таргетирования. В то же время из-за вынужденного введения административных ограничений рыночные монетарные инструменты, в частности учетная ставка, не играют ощутимой роли в функционировании денежно-кредитного и валютного рынков».
Что касается БС, поднятие ставки случайно совпало с введением ВА в один из банков. Можно также говорить о спорности момента уменьшения спроса на валюту, в том числе из -за наличия нескольких курсов в стране, отсутствия реакции большинства крупных банков в увеличении ставок, когда доходность гривневых активов уменьшается.
У травні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 18% (із 16,4% у квітні). У місячному вимірі ціни зросли на 2,7%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України. .... .... .... Динаміка споживчої інфляції у травні свідчить про подальше посилення цінового тиску. Інфляційні ризики залишаються значними в умовах продовження війни з росією та цілеспрямованого знищення нею продовольчих складів, закладів торгівлі, блокування портів та пошкодження транспортної інфраструктури. З огляду на це, Національний банк з 3 червня підвищив облікову ставку з 10% до 25% річних. Метою такого кроку є захист гривневих доходів та заощаджень громадян, збільшення привабливості гривневих активів та зниження тиску на валютному ринку. Це також дасть змогу Національному банку й надалі утримувати курсову стабільність та стримувати у такий спосіб зростання цін на імпортовані товари.
flyman написав:Ставку підняли, так як на економіку яка склалася в два рази, і майже не вплине (під час ВС мало хто кредитує), але це зменшить вимивання валюти із ЗВР, знизить попит на неї, втримає фінансову і банківську систему.
В марте в видеообращении глава НБУ Кирилл Шевченко заявил:
«Мы остаемся преданными режиму инфляционного таргетирования. В то же время из-за вынужденного введения административных ограничений рыночные монетарные инструменты, в частности учетная ставка, не играют ощутимой роли в функционировании денежно-кредитного и валютного рынков».
Что касается БС, поднятие ставки случайно совпало с введением ВА в один из банков. Можно также говорить о спорности момента уменьшения спроса на валюту, в том числе из -за наличия нескольких курсов в стране, отсутствия реакции большинства крупных банков в увеличении ставок, когда доходность гривневых активов уменьшается.
Якби підняти рефінанс, то, думаю, за тиждень Мега могла би піднявши %% по депозитам могла би покращити свій стан. Але цього не дали зробити.
У травні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 18% (із 16,4% у квітні). У місячному вимірі ціни зросли на 2,7%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України. .... .... .... Динаміка споживчої інфляції у травні свідчить про подальше посилення цінового тиску. Інфляційні ризики залишаються значними в умовах продовження війни з росією та цілеспрямованого знищення нею продовольчих складів, закладів торгівлі, блокування портів та пошкодження транспортної інфраструктури. З огляду на це, Національний банк з 3 червня підвищив облікову ставку з 10% до 25% річних. Метою такого кроку є захист гривневих доходів та заощаджень громадян, збільшення привабливості гривневих активів та зниження тиску на валютному ринку. Це також дасть змогу Національному банку й надалі утримувати курсову стабільність та стримувати у такий спосіб зростання цін на імпортовані товари.
Це при тому, що за нормальних обставин літом інфляція колонульова. Яка ж тоді осінню-зимою буде 3..5% в місяць?
Доречі, так співпало, що вчора пізно ввечері, офіцери/командири якраз обговорювали питання, чому наче був "зданий Херсон", про Бучу і т.д.
Де ті наші війська/армія - чому дали так ворогу просунутись, чому ЗРАЗУ не захистили? Чому вони ЗРАЗУ не стояли по всьому кордоні?(подібне питання задав тут Вкладчик1234)
І один старший офіцер каже - ну от, щоб знати "чому так сталось?", потрібно задати питання - "а де ж саме була наша вся армія/ЗСУ до 24.02?" Де? Правильно - ВСІ сили(наголошую ВСІ) ЗСУ стояли в АТО/ООС!!! Далі питання - "а чи було ЗСУ, на той час, чисельне/в достатній кількості?" .... Отож!
Тому, як можна/ЧИ РЕАЛЬНО БУЛО на той час - захистити такий довжилезний кордон? Ну не прикордонники ж з автоматами мали справитись з танками?!
Тож - ДУМАЙТЕ!
п.с. Ще слова того офіцера: (приблизно було сказано так) "А про не підірвані мости на Півдні і хто конкретно що здавав - ПОТРІБНО розбиратись і наказувати їх, АЛЕ вже тільки ПІСЛЯ ВІЙНИ! І повірте, міста, де в більшості самі мешканці, були налаштовані більш "за Україну/за свою землю" - здати їх було майже не реально/не можливо! Приклад цьому Суми - вони ж дуже близько кордону па-раші, але ЧОМУСЬ їх ніхто не "здав"? Ніякий мер міста не може його здати, якщо самі люди налаштовані проукраїнськи!"