flyman написав:Ставку підняли, так як на економіку яка склалася в два рази, і майже не вплине (під час ВС мало хто кредитує), але це зменшить вимивання валюти із ЗВР, знизить попит на неї, втримає фінансову і банківську систему.
В марте в видеообращении глава НБУ Кирилл Шевченко заявил:
«Мы остаемся преданными режиму инфляционного таргетирования. В то же время из-за вынужденного введения административных ограничений рыночные монетарные инструменты, в частности учетная ставка, не играют ощутимой роли в функционировании денежно-кредитного и валютного рынков».
Что касается БС, поднятие ставки случайно совпало с введением ВА в один из банков. Можно также говорить о спорности момента уменьшения спроса на валюту, в том числе из -за наличия нескольких курсов в стране, отсутствия реакции большинства крупных банков в увеличении ставок, когда доходность гривневых активов уменьшается.
У травні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 18% (із 16,4% у квітні). У місячному вимірі ціни зросли на 2,7%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України. .... .... .... Динаміка споживчої інфляції у травні свідчить про подальше посилення цінового тиску. Інфляційні ризики залишаються значними в умовах продовження війни з росією та цілеспрямованого знищення нею продовольчих складів, закладів торгівлі, блокування портів та пошкодження транспортної інфраструктури. З огляду на це, Національний банк з 3 червня підвищив облікову ставку з 10% до 25% річних. Метою такого кроку є захист гривневих доходів та заощаджень громадян, збільшення привабливості гривневих активів та зниження тиску на валютному ринку. Це також дасть змогу Національному банку й надалі утримувати курсову стабільність та стримувати у такий спосіб зростання цін на імпортовані товари.
flyman написав:Ставку підняли, так як на економіку яка склалася в два рази, і майже не вплине (під час ВС мало хто кредитує), але це зменшить вимивання валюти із ЗВР, знизить попит на неї, втримає фінансову і банківську систему.
В марте в видеообращении глава НБУ Кирилл Шевченко заявил:
«Мы остаемся преданными режиму инфляционного таргетирования. В то же время из-за вынужденного введения административных ограничений рыночные монетарные инструменты, в частности учетная ставка, не играют ощутимой роли в функционировании денежно-кредитного и валютного рынков».
Что касается БС, поднятие ставки случайно совпало с введением ВА в один из банков. Можно также говорить о спорности момента уменьшения спроса на валюту, в том числе из -за наличия нескольких курсов в стране, отсутствия реакции большинства крупных банков в увеличении ставок, когда доходность гривневых активов уменьшается.
Якби підняти рефінанс, то, думаю, за тиждень Мега могла би піднявши %% по депозитам могла би покращити свій стан. Але цього не дали зробити.
У травні 2022 року споживча інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 18% (із 16,4% у квітні). У місячному вимірі ціни зросли на 2,7%. Про це свідчать дані, опубліковані Державною службою статистики України. .... .... .... Динаміка споживчої інфляції у травні свідчить про подальше посилення цінового тиску. Інфляційні ризики залишаються значними в умовах продовження війни з росією та цілеспрямованого знищення нею продовольчих складів, закладів торгівлі, блокування портів та пошкодження транспортної інфраструктури. З огляду на це, Національний банк з 3 червня підвищив облікову ставку з 10% до 25% річних. Метою такого кроку є захист гривневих доходів та заощаджень громадян, збільшення привабливості гривневих активів та зниження тиску на валютному ринку. Це також дасть змогу Національному банку й надалі утримувати курсову стабільність та стримувати у такий спосіб зростання цін на імпортовані товари.
Це при тому, що за нормальних обставин літом інфляція колонульова. Яка ж тоді осінню-зимою буде 3..5% в місяць?
Доречі, так співпало, що вчора пізно ввечері, офіцери/командири якраз обговорювали питання, чому наче був "зданий Херсон", про Бучу і т.д.
Де ті наші війська/армія - чому дали так ворогу просунутись, чому ЗРАЗУ не захистили? Чому вони ЗРАЗУ не стояли по всьому кордоні?(подібне питання задав тут Вкладчик1234)
І один старший офіцер каже - ну от, щоб знати "чому так сталось?", потрібно задати питання - "а де ж саме була наша вся армія/ЗСУ до 24.02?" Де? Правильно - ВСІ сили(наголошую ВСІ) ЗСУ стояли в АТО/ООС!!! Далі питання - "а чи було ЗСУ, на той час, чисельне/в достатній кількості?" .... Отож!
Тому, як можна/ЧИ РЕАЛЬНО БУЛО на той час - захистити такий довжилезний кордон? Ну не прикордонники ж з автоматами мали справитись з танками?!
Тож - ДУМАЙТЕ!
п.с. Ще слова того офіцера: (приблизно було сказано так) "А про не підірвані мости на Півдні і хто конкретно що здавав - ПОТРІБНО розбиратись і наказувати їх, АЛЕ вже тільки ПІСЛЯ ВІЙНИ! І повірте, міста, де в більшості самі мешканці, були налаштовані більш "за Україну/за свою землю" - здати їх було майже не реально/не можливо! Приклад цьому Суми - вони ж дуже близько кордону па-раші, але ЧОМУСЬ їх ніхто не "здав"? Ніякий мер міста не може його здати, якщо самі люди налаштовані проукраїнськи!"
Shaman написав:Вы не поняли мой посыл - когда я говорю о поступлении денег из бюджета - на тек момент это 322 ярда грн - откуда бюджет взял столько денег? 190 ярдов - военные облигации - что остальные 132 ярда грн?
Я понял посыл, но категорически не согласен считать эмиссией все, что трудно объяснить. 1. Ваше предположение об эмиссионном характере этих денег строится на том, что изначально в казначействе ничего не было. Это явно не так. Оценить эти остатки я не возьмусь. Кроме ЕКС, состояние которого публикуется регулярно, есть еще всякие фонды, состояние которых не очень афишируется. В свои резервы кабмин явно залезает. Т.к. на нас напали сразу после завершения активной фазы уплаты налогов, на счетах налоговой в процессе обработки также находились приличные суммы. 2. Если уж искать эмиссионную составляющую, можно посмотреть, когда НБУ перечислял свою прибыль в бюджет. Вот эту сумму отнести к эмиссии можно, но эта эмиссия "плановая".
Баланс поступлений и расходования резервов достаточно точно совпадает с анализом ликвидности, а деньги на счетах правительства в резервах учитываются. Я не вижу здесь места для каких-то тайных операций.
Роста коррсчетов я не наблюдаю, все крутится вокруг нормы.обязательного резервирования. Если вместе с овернайтами, рост произошел, в основном за счет погашения тендерных сертификатов, которые я в эмиссию посчитал. Также в обороте стали видны поступления из фондов правительства, о которых писал выше. С налом все совсем просто: клиенту выдали нал - сумма списалась со счета (и с коррсчета банка), занес нал - сумма учлась на счету (и на коррсчету банка). Нет здесь места для эмиссии.
Shaman написав:не сочтите за труд - дайте свой баланс - эмиссия столько-то, эти деньги распределились так-то.
Свой баланс эмиссии я уже дал. Можно добавить к нему прибыль НБУ (я не помню когда и сколько). Расписать их расходование не представляется возможным. Эмиссионные деньги соединяются с теми, что уже были в обороте и тратятся из общего котла. Как это можно разделить?
Я понимаю, что знаю не все, и мой баланс может быть не совсем точен, но основные статьи я учел. Записывать все непонятные движения денег в эмиссию я отказываюсь категорически. ...
поскольку я оперирую допущениями, то пока копья ломать не будем но если есть непонятные движения на десятки млрд грн - то надо их пытаться объяснить, а не делать вид, что их нет.
по ЕКР - во-первых данных нет, казначейство закрыло всю инфо - или скажите, где есть. по бюджетным фондам - они есть, но их там млрд 50-60, не больше, - исходя из баланса НБУ за 2020 год. за 2021 консолидированный отчет НБУ тоже не нашел. в общем фондов не хватило бы перекрыть весь перерасход расходов казначейства - и готов поспорить на тек момент фонды сведены не в 0.
еще вопрос, который остался без ответа - за март-апрель 2022 нам дали внешней помощи на 108-109 ярдов грн - около 3,5 млрд дол (более свежих данных нет, НБУ их публикует с задержкой в месяц). каков механизм конвертации этих денег в грн? почти уверен, что через межбанк эти деньги не проходили. и баланс ЗВР не совпадает с анализом ликвидности - но пока на цифрах не покажу. может Вы сделаете.
сорри, но баланс вы не дали, вы только посчитали размер эмиссии - но где она распределилась - нет.
у нас с Вами существенное отклонение итогов анализа - почти на 100 ярдов - потенциальное влияние на курс - соответственно разное - наблюдаем. и надо все-таки привести наши оценки в соответствие