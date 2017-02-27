Додано: Нед 12 чер, 2022 07:44

Доречі, так співпало, що вчора пізно ввечері, офіцери/командири якраз обговорювали питання, чому наче був "зданий Херсон", про Бучу і т.д.



Де ті наші війська/армія - чому дали так ворогу просунутись, чому ЗРАЗУ не захистили? Чому вони ЗРАЗУ не стояли по всьому кордоні?(подібне питання задав тут Вкладчик1234)



І один старший офіцер каже - ну от, щоб знати "чому так сталось?", потрібно задати питання - "а де ж саме була наша вся армія/ЗСУ до 24.02?"

Де?

Правильно - ВСІ сили(наголошую ВСІ) ЗСУ стояли в АТО/ООС!!!

Далі питання - "а чи було ЗСУ, на той час, чисельне/в достатній кількості?"

....

Отож!



Тому, як можна/ЧИ РЕАЛЬНО БУЛО на той час - захистити такий довжилезний кордон?

Ну не прикордонники ж з автоматами мали справитись з танками?!



Тож - ДУМАЙТЕ!



п.с.

Ще слова того офіцера:

(приблизно було сказано так)

"А про не підірвані мости на Півдні і хто конкретно що здавав - ПОТРІБНО розбиратись і наказувати їх, АЛЕ вже тільки ПІСЛЯ ВІЙНИ!

І повірте, міста, де в більшості самі мешканці, були налаштовані більш "за Україну/за свою землю" - здати їх було майже не реально/не можливо!

Приклад цьому Суми - вони ж дуже близько кордону па-раші, але ЧОМУСЬ їх ніхто не "здав"?

Ніякий мер міста не може його здати, якщо самі люди налаштовані проукраїнськи!"