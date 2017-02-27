Сибарит написав:

Сибарит написав: Лень пересчитывать все с начала войны, но появилось ощущение, что уже изъята из оборота или близка к этому вся эмиссия, проведенная как в виде покупки облигаций, так и в виде рефинанса. Если кому-то не лень считать, мы дружно скажем спасибо Лень пересчитывать все с начала войны, но появилось ощущение, что уже изъята из оборота или близка к этому вся эмиссия, проведенная как в виде покупки облигаций, так и в виде рефинанса. Если кому-то не лень считать, мы дружно скажем спасибо

Т.к. до выходных никто на мою провокацию не повелся, а интерес сохранился, пришлось посчитать самому.Итак, если ексель нам не врет, с 24 февраля до 9 июня (данных за пятницу еще нет) суммы долгосрочных монетарных операций (овернайты считаю деньгами в обороте) составили:- покупка облигаций (с учетом погашения старых) - 188.5 млрд. грн;- тендеры рефинансирования - 6.844 млрд. грн;- тендеры депосертификатов - 63.436 млрд. грн;- продажа валюты и прочие - -234.144 млрд. грн.Таким образом, чистая эмиссия за 3.5 месяца войны составила 24.636 млрд. грн. или 7 млрд. в месяц. Это очень скромно, учитывая сложившиеся обстоятельства. Обвинять кого-то в излишней эмиссии у меня язык не повернется.Наверно, стоит отдельно оговорить, что на депосертификатах гривна была связана весьма продолжительное время, поэтому ее можно было считать выведенной из оборота. Исходя из этого, я посчитал погашение сертификатов как эмиссию, хотя, по сути, гривна просто переехала на суточные сертификаты и там отлеживается, попадая в оборот на пару минут в день.Без учета депосертификатов эмиссия за рассматриваемый период отрицательна.ЗЫ Предчувствие меня не обмануло. По состоянию на понедельник, когда было высказано предположение, общая эмиссия действительно была отрицательной. Облигации на 70 млрд. были куплены позже.ЗЗЫ Это я даю не надежды, а информацию. Надежды и иллюзии каждый себе создает сам.