RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9592959395949595>
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 10:28

  копейка написав:
  Сибарит написав:
  Сибарит написав:Лень пересчитывать все с начала войны, но появилось ощущение, что уже изъята из оборота или близка к этому вся эмиссия, проведенная как в виде покупки облигаций, так и в виде рефинанса. Если кому-то не лень считать, мы дружно скажем спасибо

Т.к. до выходных никто на мою провокацию не повелся, а интерес сохранился, пришлось посчитать самому.

Итак, если ексель нам не врет, с 24 февраля до 9 июня (данных за пятницу еще нет) суммы долгосрочных монетарных операций (овернайты считаю деньгами в обороте) составили:
- покупка облигаций (с учетом погашения старых) - 188.5 млрд. грн;
- тендеры рефинансирования - 6.844 млрд. грн;
- тендеры депосертификатов - 63.436 млрд. грн;
- продажа валюты и прочие - -234.144 млрд. грн.

Таким образом, чистая эмиссия за 3.5 месяца войны составила 24.636 млрд. грн. или 7 млрд. в месяц. Это очень скромно, учитывая сложившиеся обстоятельства. Обвинять кого-то в излишней эмиссии у меня язык не повернется.
Наверно, стоит отдельно оговорить, что на депосертификатах гривна была связана весьма продолжительное время, поэтому ее можно было считать выведенной из оборота. Исходя из этого, я посчитал погашение сертификатов как эмиссию, хотя, по сути, гривна просто переехала на суточные сертификаты и там отлеживается, попадая в оборот на пару минут в день.
Без учета депосертификатов эмиссия за рассматриваемый период отрицательна.

ЗЫ Предчувствие меня не обмануло. По состоянию на понедельник, когда было высказано предположение, общая эмиссия действительно была отрицательной. Облигации на 70 млрд. были куплены позже.

ЗЗЫ Это я даю не надежды, а информацию. Надежды и иллюзии каждый себе создает сам.


Как подобная информация скажется на реальности, в том числе курса?

как скажется - если процесс идет равномерно, то мы видим что эмиссия как-то коррелирует с курсом доллара.

сейчас происходит что эмиссия есть, но деньги в основном аккумулируются в безнале, где курс пока фиксирован - накапливается давление, которое может стрельнуть в момент снятия ограничения на курс. если сейчас пойдет переток в нал - давление на курс усилится в наличном сегменте.

у нас Сибарит разные оценки эмиссии - у него она минимальна, у меня - под 100 млрд грн - соответственно итог разный. пока к консенсусу мы не пришли :)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2144
З нами з: 29.09.19
Подякував: 340 раз.
Подякували: 681 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 10:50

  Shaman написав:если сейчас пойдет переток в нал - давление на курс усилится в наличном сегменте.

военные ежемесячно получают эквивалент 2 млрд долларов на руки
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11288
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1680 раз.
Подякували: 2444 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 11:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  flyman написав:може таки перейняти досвід Туреччини?

Це по інфляції 73,5%? З них по продуктах 91,6%. Ну якось не дуже привабливо...
  Zebra написав:военные ежемесячно получают эквивалент 2 млрд долларов на руки

А їх родичі, якщо 15 млн.*10000, то ще 1,5 млрд на місяць набігає.
На закупівлю і виробництво озброєння цікаво скільки.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5141
З нами з: 19.04.12
Подякував: 83 раз.
Подякували: 821 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 11:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Ой+ написав:їх родичі, якщо 15 млн.*10000, то ще 1,5 млрд на місяць набігає.

Не схотіли будувати ракет на мільярди доларів , то заплатимо ці гроші родинам загиблим. "мир в очах Путєна", який побачили "уставшіє ат вайни". Да, Флай?
Hotab
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7725
З нами з: 15.02.09
Подякував: 526 раз.
Подякували: 1831 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 12:03

Re: Валютный рынок в контексте ДС

вот мне интересно - за наших погибших военных уже платят по 15 млн грн? И если платят, то откуда берут бабло, если по словам власти гибнет минимум 50-100 челов в день? Не уверен, что 15 лямов заплатят за ТРОшника... Или как всегда отмазка как и с разбомбленной недвигой - "расчитаемcя после войны"?
greenback1996
Аватар користувача
 
Повідомлень: 143
З нами з: 26.07.18
Подякував: 486 раз.
Подякували: 34 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 12:19

  Hotab написав:
  Ой+ написав:їх родичі, якщо 15 млн.*10000, то ще 1,5 млрд на місяць набігає.

Не схотіли будувати ракет на мільярди доларів , то заплатимо ці гроші родинам загиблим. "мир в очах Путєна", який побачили "уставшіє ат вайни". Да, Флай?

відповідь з 27 хвилини
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29116
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1407 раз.
Подякували: 2507 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 12:24

Корректировка баланса эмиссии

Суммы долгосрочных монетарных операций (овернайты считаю деньгами в обороте) составили:
- покупка облигаций (с учетом погашения старых) - 188.5 млрд. грн;
- тендеры рефинансирования - 6.844 млрд. грн;
- тендеры депосертификатов - 63.436 млрд. грн;
- продажа валюты и прочие - -234.144 млрд. грн;
- перечисление прибыли НБУ в бюджет - 19 млрд.

Таким образом, чистая эмиссия за 3.5 месяца войны составила 43.636 млрд. грн. или 7 млрд. в месяц. Сумма увеличилась, но все еще остается достаточно скромной.

  Shaman написав:и надо все-таки привести наши оценки в соответствие

Не получится. Я оперирую официальными данными, а Вы пытаетесь что-то оценивать по косвенным данным, которые для этого не подходят, поскольку слишком много неизвестных.
Да и смысла в этом особого нет. Сейчас есть очень много факторов, способных повлиять на курс после его отпускания. К тому моменту факторов будет еще больше. Поэтому для прогнозирования курса это ничего не даст.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6515
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5470 раз.
Подякували: 16744 раз.
 
Профіль
49
25
31
2
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 12:29

Сжигание ЗВР темпами $2 ярда\мес, чтобы выпустить инсайдеров из пирамиды ОВГЗ. Пока выглядит так. Потом курс отпустят на все 4 стороны.
Moneta
 
Повідомлень: 2961
З нами з: 26.06.11
Подякував: 64 раз.
Подякували: 1390 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 12:40

  Zebra написав:
  Shaman написав:если сейчас пойдет переток в нал - давление на курс усилится в наличном сегменте.

военные ежемесячно получают эквивалент 2 млрд долларов на руки

военным начисляют на карты 60 млрд грн, причем такие суммы стали выплачиваться с апреля. как показывает отчетность, переток в кеш при этом - всего лишь
апрель - 4 ярда возврата из кеша
май - почти по нулям
июнь - опять переток из кеша в безнал

в общем бюджет за апрель-май выплатил 202 ярда, из них 164 ярда ушли на покупку валюты.
куда ушла валюта - не знаю :D
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2144
З нами з: 29.09.19
Подякував: 340 раз.
Подякували: 681 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 12:45

  Moneta написав:Сжигание ЗВР темпами $2 ярда\мес, чтобы выпустить инсайдеров из пирамиды ОВГЗ. Пока выглядит так. Потом курс отпустят на все 4 стороны.

а кто эти инсайдеры?
а то пока ОВГЗ у нерезов снизились с начала войны с 73 до 71 ярда, аж на 2 млрд грн
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2144
З нами з: 29.09.19
Подякував: 340 раз.
Подякували: 681 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9592959395949595>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Ой+, Грйс-мэн і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3059, 3060, 3061
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30607 30760430
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 чер, 2022 12:12
Кучинелли
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 159, 160, 161
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1604 11021749
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 чер, 2022 11:57
fler
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22525467
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1305)
12.06.2022 14:29
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.