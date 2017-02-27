Сибарит написав:

Shaman написав: и надо все-таки привести наши оценки в соответствие и надо все-таки привести наши оценки в соответствие

Суммы долгосрочных монетарных операций (овернайты считаю деньгами в обороте) составили:- покупка облигаций (с учетом погашения старых) - 188.5 млрд. грн;- тендеры рефинансирования - 6.844 млрд. грн;- тендеры депосертификатов - 63.436 млрд. грн;- продажа валюты и прочие - -234.144 млрд. грн;- перечисление прибыли НБУ в бюджет - 19 млрд.Таким образом, чистая эмиссия за 3.5 месяца войны составила 43.636 млрд. грн. или 7 млрд. в месяц. Сумма увеличилась, но все еще остается достаточно скромной.Не получится. Я, а Вы пытаетесь что-то оценивать по косвенным данным, которые для этого не подходят, поскольку слишком много неизвестных.Да и смысла в этом особого нет. Сейчас есть очень много факторов, способных повлиять на курс после его отпускания. К тому моменту факторов будет еще больше. Поэтому для прогнозирования курса это ничего не даст.