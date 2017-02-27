Сибарит написав:Суммы долгосрочных монетарных операций (овернайты считаю деньгами в обороте) составили: - покупка облигаций (с учетом погашения старых) - 188.5 млрд. грн; - тендеры рефинансирования - 6.844 млрд. грн; - тендеры депосертификатов - 63.436 млрд. грн; - продажа валюты и прочие - -234.144 млрд. грн; - перечисление прибыли НБУ в бюджет - 19 млрд.
Таким образом, чистая эмиссия за 3.5 месяца войны составила 43.636 млрд. грн. или 7 млрд. в месяц. Сумма увеличилась, но все еще остается достаточно скромной.
Shaman написав:и надо все-таки привести наши оценки в соответствие
Не получится. Я оперирую официальными данными, а Вы пытаетесь что-то оценивать по косвенным данным, которые для этого не подходят, поскольку слишком много неизвестных. Да и смысла в этом особого нет. Сейчас есть очень много факторов, способных повлиять на курс после его отпускания. К тому моменту факторов будет еще больше. Поэтому для прогнозирования курса это ничего не даст.
как ни странно, я тоже отталкиваюсь от данных НБУ, просто по-другому их объясняю
фактор дефицита бюджета и как следствие эмиссии гривны - из экономических становится одним из ключевых. второй фактор - большой перекос на межбанке - это не есть норм, и когда произойдет выравнивание - многое будет зависеть от позиции НБУ - не берусь прогнозировать, что будет с курсом при большом профиците доллара.
я остаюсь при своей цифре эмиссии 94 млрд грн, и то за счет продажи валюты из ЗВР. а так эмиссия 210 ярдов - 190 млрд грн облигаций НБУ плюс 20 млрд прибыли НБУ. при увеличении продаж валюты на НБУ мы вернемся к этой цифре.
greenback1996 написав:вот мне интересно - за наших погибших военных уже платят по 15 млн грн? И если платят, то откуда берут бабло, если по словам власти гибнет минимум 50-100 челов в день? Не уверен, что 15 лямов заплатят за ТРОшника... Или как всегда отмазка как и с разбомбленной недвигой - "расчитаемcя после войны"?
это очень больной вопрос, который пока избегают обсуждать в публичной плоскости. разовая выплата 15 млн грн - это путь в никуда, это будет гипер, поскольку источников финансирования таких масштабов просто нет - только эмиссия.
более разумным выглядит, если эту выплату организуют как пенсию по утрате кормильца - условно по 50 т грн в месяц на протяжении 25 лет.
greenback1996 написав:вот мне интересно - за наших погибших военных уже платят по 15 млн грн? И если платят, то откуда берут бабло, если по словам власти гибнет минимум 50-100 челов в день? Не уверен, что 15 лямов заплатят за ТРОшника... Или как всегда отмазка как и с разбомбленной недвигой - "расчитаемcя после войны"?
это очень больной вопрос, который пока избегают обсуждать в публичной плоскости. разовая выплата 15 млн грн - это путь в никуда, это будет гипер, поскольку источников финансирования таких масштабов просто нет - только эмиссия.
более разумным выглядит, если эту выплату организуют как пенсию по утрате кормильца - условно по 50 т грн в месяц на протяжении 25 лет.
но повторюсь, это очень болезненный вопрос ...
У 2014 підняли до 600 тис. і то тоді багато хто дивувався і вважав, що забагато. Потім ці виплати прив'язали до прожиткового мінімуму і потрошки зростали. Ну а піднімаючи до такого рівня напевно ніяк не прораховували можливу загальну к-ть втрат і тривалість. Це щось типу по 4 тис. доларів вчителям, тільки з реалізацією. Деколи родичі самі жертвують, наприклад, мама прототипа "привида Києва" свою долю віддала на ЗСУ https://news.obozrevatel.com/ukr/vojna- ... m-foto.htm. Але в цих реаліях, то або викликати багаторазовий девал і подальшу втечу працездатного активного населення, або коректувати виплати, хоча би розтягуючи їх в часі.