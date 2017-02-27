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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9592959395949595
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 12:47

  Shaman написав:
  Moneta написав:Сжигание ЗВР темпами $2 ярда\мес, чтобы выпустить инсайдеров из пирамиды ОВГЗ. Пока выглядит так. Потом курс отпустят на все 4 стороны.

а кто эти инсайдеры?
а то пока ОВГЗ у нерезов снизились с начала войны с 73 до 71 ярда, аж на 2 млрд грн


весь офис президента в них, судя по декларациям.
туда же минфин, нбу, депутатов. много кто из зеленой команды.
ну или назовите иной смысл так жестко держать курс, пока ЗВР тает чудовищными темпами? :shock:
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 12:58

  Hotab написав:Не схотіли будувати ракет на мільярди доларів , то заплатимо ці гроші родинам загиблим. "мир в очах Путєна", який побачили "уставшіє ат вайни".

Для багатьох так і залишиться недосяжним для розуміння старе як світ: si vis pacem para bellvm.
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 13:01

  Сибарит написав:Суммы долгосрочных монетарных операций (овернайты считаю деньгами в обороте) составили:
- покупка облигаций (с учетом погашения старых) - 188.5 млрд. грн;
- тендеры рефинансирования - 6.844 млрд. грн;
- тендеры депосертификатов - 63.436 млрд. грн;
- продажа валюты и прочие - -234.144 млрд. грн;
- перечисление прибыли НБУ в бюджет - 19 млрд.

Таким образом, чистая эмиссия за 3.5 месяца войны составила 43.636 млрд. грн. или 7 млрд. в месяц. Сумма увеличилась, но все еще остается достаточно скромной.

  Shaman написав:и надо все-таки привести наши оценки в соответствие

Не получится. Я оперирую официальными данными, а Вы пытаетесь что-то оценивать по косвенным данным, которые для этого не подходят, поскольку слишком много неизвестных.
Да и смысла в этом особого нет. Сейчас есть очень много факторов, способных повлиять на курс после его отпускания. К тому моменту факторов будет еще больше. Поэтому для прогнозирования курса это ничего не даст.

как ни странно, я тоже отталкиваюсь от данных НБУ, просто по-другому их объясняю ;)

фактор дефицита бюджета и как следствие эмиссии гривны - из экономических становится одним из ключевых.
второй фактор - большой перекос на межбанке - это не есть норм, и когда произойдет выравнивание - многое будет зависеть от позиции НБУ - не берусь прогнозировать, что будет с курсом при большом профиците доллара.

я остаюсь при своей цифре эмиссии 94 млрд грн, и то за счет продажи валюты из ЗВР.
а так эмиссия 210 ярдов - 190 млрд грн облигаций НБУ плюс 20 млрд прибыли НБУ. при увеличении продаж валюты на НБУ мы вернемся к этой цифре.

наблюдаем
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 13:10

  Moneta написав:
  Shaman написав:
  Moneta написав:Сжигание ЗВР темпами $2 ярда\мес, чтобы выпустить инсайдеров из пирамиды ОВГЗ. Пока выглядит так. Потом курс отпустят на все 4 стороны.

а кто эти инсайдеры?
а то пока ОВГЗ у нерезов снизились с начала войны с 73 до 71 ярда, аж на 2 млрд грн


весь офис президента в них, судя по декларациям.
туда же минфин, нбу, депутатов. много кто из зеленой команды.
ну или назовите иной смысл так жестко держать курс, пока ЗВР тает чудовищными темпами? :shock:

физики плюс нерезы - меньше 10% всех ОВГЗ - не те масштабы.
изменение с начала войны также несущественное.

зачем держат курс - тоже нет понимания.
причина, чтобы не было резкого роста цен - так себе.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 13:12

  Shaman написав:физики плюс нерезы - меньше 10% всех ОВГЗ - не те масштабы.
изменение с начала войны также несущественное.

зачем держат курс - тоже нет понимания.
причина, чтобы не было резкого роста цен - так себе.

Відповідь: шукай кому це вигідно.
Хто на цьому заробляє, на дельті оф. курсу і ринкового.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 13:15

  greenback1996 написав:вот мне интересно - за наших погибших военных уже платят по 15 млн грн? И если платят, то откуда берут бабло, если по словам власти гибнет минимум 50-100 челов в день? Не уверен, что 15 лямов заплатят за ТРОшника... Или как всегда отмазка как и с разбомбленной недвигой - "расчитаемcя после войны"?

это очень больной вопрос, который пока избегают обсуждать в публичной плоскости.
разовая выплата 15 млн грн - это путь в никуда, это будет гипер, поскольку источников финансирования таких масштабов просто нет - только эмиссия.

более разумным выглядит, если эту выплату организуют как пенсию по утрате кормильца - условно по 50 т грн в месяц на протяжении 25 лет.

но повторюсь, это очень болезненный вопрос ...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 13:23

  centurionus написав:
  Hotab написав:Не схотіли будувати ракет на мільярди доларів , то заплатимо ці гроші родинам загиблим. "мир в очах Путєна", який побачили "уставшіє ат вайни".

Для багатьох так і залишиться недосяжним для розуміння старе як світ: si vis pacem para bellvm.

точнее будет
"Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую"

мы не будем, но обходится нам это очень дорого...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 13:34

  Shaman написав:
  greenback1996 написав:вот мне интересно - за наших погибших военных уже платят по 15 млн грн? И если платят, то откуда берут бабло, если по словам власти гибнет минимум 50-100 челов в день? Не уверен, что 15 лямов заплатят за ТРОшника... Или как всегда отмазка как и с разбомбленной недвигой - "расчитаемcя после войны"?

это очень больной вопрос, который пока избегают обсуждать в публичной плоскости.
разовая выплата 15 млн грн - это путь в никуда, это будет гипер, поскольку источников финансирования таких масштабов просто нет - только эмиссия.

более разумным выглядит, если эту выплату организуют как пенсию по утрате кормильца - условно по 50 т грн в месяц на протяжении 25 лет.

но повторюсь, это очень болезненный вопрос ...

У 2014 підняли до 600 тис. і то тоді багато хто дивувався і вважав, що забагато. Потім ці виплати прив'язали до прожиткового мінімуму і потрошки зростали. Ну а піднімаючи до такого рівня напевно ніяк не прораховували можливу загальну к-ть втрат і тривалість. Це щось типу по 4 тис. доларів вчителям, тільки з реалізацією. Деколи родичі самі жертвують, наприклад, мама прототипа "привида Києва" свою долю віддала на ЗСУ https://news.obozrevatel.com/ukr/vojna- ... m-foto.htm. Але в цих реаліях, то або викликати багаторазовий девал і подальшу втечу працездатного активного населення, або коректувати виплати, хоча би розтягуючи їх в часі.
Ой+
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