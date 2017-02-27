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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9593959495959596>
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 12:47

  Shaman написав:
  Moneta написав:Сжигание ЗВР темпами $2 ярда\мес, чтобы выпустить инсайдеров из пирамиды ОВГЗ. Пока выглядит так. Потом курс отпустят на все 4 стороны.

а кто эти инсайдеры?
а то пока ОВГЗ у нерезов снизились с начала войны с 73 до 71 ярда, аж на 2 млрд грн


весь офис президента в них, судя по декларациям.
туда же минфин, нбу, депутатов. много кто из зеленой команды.
ну или назовите иной смысл так жестко держать курс, пока ЗВР тает чудовищными темпами? :shock:
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 12:58

  Hotab написав:Не схотіли будувати ракет на мільярди доларів , то заплатимо ці гроші родинам загиблим. "мир в очах Путєна", який побачили "уставшіє ат вайни".

Для багатьох так і залишиться недосяжним для розуміння старе як світ: si vis pacem para bellvm.
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 13:01

  Сибарит написав:Суммы долгосрочных монетарных операций (овернайты считаю деньгами в обороте) составили:
- покупка облигаций (с учетом погашения старых) - 188.5 млрд. грн;
- тендеры рефинансирования - 6.844 млрд. грн;
- тендеры депосертификатов - 63.436 млрд. грн;
- продажа валюты и прочие - -234.144 млрд. грн;
- перечисление прибыли НБУ в бюджет - 19 млрд.

Таким образом, чистая эмиссия за 3.5 месяца войны составила 43.636 млрд. грн. или 7 млрд. в месяц. Сумма увеличилась, но все еще остается достаточно скромной.

  Shaman написав:и надо все-таки привести наши оценки в соответствие

Не получится. Я оперирую официальными данными, а Вы пытаетесь что-то оценивать по косвенным данным, которые для этого не подходят, поскольку слишком много неизвестных.
Да и смысла в этом особого нет. Сейчас есть очень много факторов, способных повлиять на курс после его отпускания. К тому моменту факторов будет еще больше. Поэтому для прогнозирования курса это ничего не даст.

как ни странно, я тоже отталкиваюсь от данных НБУ, просто по-другому их объясняю ;)

фактор дефицита бюджета и как следствие эмиссии гривны - из экономических становится одним из ключевых.
второй фактор - большой перекос на межбанке - это не есть норм, и когда произойдет выравнивание - многое будет зависеть от позиции НБУ - не берусь прогнозировать, что будет с курсом при большом профиците доллара.

я остаюсь при своей цифре эмиссии 94 млрд грн, и то за счет продажи валюты из ЗВР.
а так эмиссия 210 ярдов - 190 млрд грн облигаций НБУ плюс 20 млрд прибыли НБУ. при увеличении продаж валюты на НБУ мы вернемся к этой цифре.

наблюдаем
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 13:10

  Moneta написав:
  Shaman написав:
  Moneta написав:Сжигание ЗВР темпами $2 ярда\мес, чтобы выпустить инсайдеров из пирамиды ОВГЗ. Пока выглядит так. Потом курс отпустят на все 4 стороны.

а кто эти инсайдеры?
а то пока ОВГЗ у нерезов снизились с начала войны с 73 до 71 ярда, аж на 2 млрд грн


весь офис президента в них, судя по декларациям.
туда же минфин, нбу, депутатов. много кто из зеленой команды.
ну или назовите иной смысл так жестко держать курс, пока ЗВР тает чудовищными темпами? :shock:

физики плюс нерезы - меньше 10% всех ОВГЗ - не те масштабы.
изменение с начала войны также несущественное.

зачем держат курс - тоже нет понимания.
причина, чтобы не было резкого роста цен - так себе.
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 13:12

  Shaman написав:физики плюс нерезы - меньше 10% всех ОВГЗ - не те масштабы.
изменение с начала войны также несущественное.

зачем держат курс - тоже нет понимания.
причина, чтобы не было резкого роста цен - так себе.

Відповідь: шукай кому це вигідно.
Хто на цьому заробляє, на дельті оф. курсу і ринкового.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 13:15

  greenback1996 написав:вот мне интересно - за наших погибших военных уже платят по 15 млн грн? И если платят, то откуда берут бабло, если по словам власти гибнет минимум 50-100 челов в день? Не уверен, что 15 лямов заплатят за ТРОшника... Или как всегда отмазка как и с разбомбленной недвигой - "расчитаемcя после войны"?

это очень больной вопрос, который пока избегают обсуждать в публичной плоскости.
разовая выплата 15 млн грн - это путь в никуда, это будет гипер, поскольку источников финансирования таких масштабов просто нет - только эмиссия.

более разумным выглядит, если эту выплату организуют как пенсию по утрате кормильца - условно по 50 т грн в месяц на протяжении 25 лет.

но повторюсь, это очень болезненный вопрос ...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 13:23

  centurionus написав:
  Hotab написав:Не схотіли будувати ракет на мільярди доларів , то заплатимо ці гроші родинам загиблим. "мир в очах Путєна", який побачили "уставшіє ат вайни".

Для багатьох так і залишиться недосяжним для розуміння старе як світ: si vis pacem para bellvm.

точнее будет
"Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую"

мы не будем, но обходится нам это очень дорого...
Shaman
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 13:34

  Shaman написав:
  greenback1996 написав:вот мне интересно - за наших погибших военных уже платят по 15 млн грн? И если платят, то откуда берут бабло, если по словам власти гибнет минимум 50-100 челов в день? Не уверен, что 15 лямов заплатят за ТРОшника... Или как всегда отмазка как и с разбомбленной недвигой - "расчитаемcя после войны"?

это очень больной вопрос, который пока избегают обсуждать в публичной плоскости.
разовая выплата 15 млн грн - это путь в никуда, это будет гипер, поскольку источников финансирования таких масштабов просто нет - только эмиссия.

более разумным выглядит, если эту выплату организуют как пенсию по утрате кормильца - условно по 50 т грн в месяц на протяжении 25 лет.

но повторюсь, это очень болезненный вопрос ...

У 2014 підняли до 600 тис. і то тоді багато хто дивувався і вважав, що забагато. Потім ці виплати прив'язали до прожиткового мінімуму і потрошки зростали. Ну а піднімаючи до такого рівня напевно ніяк не прораховували можливу загальну к-ть втрат і тривалість. Це щось типу по 4 тис. доларів вчителям, тільки з реалізацією. Деколи родичі самі жертвують, наприклад, мама прототипа "привида Києва" свою долю віддала на ЗСУ https://news.obozrevatel.com/ukr/vojna- ... m-foto.htm. Але в цих реаліях, то або викликати багаторазовий девал і подальшу втечу працездатного активного населення, або коректувати виплати, хоча би розтягуючи їх в часі.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 13:52

  Shaman написав:
  greenback1996 написав:вот мне интересно - за наших погибших военных уже платят по 15 млн грн? И если платят, то откуда берут бабло, если по словам власти гибнет минимум 50-100 челов в день? Не уверен, что 15 лямов заплатят за ТРОшника... Или как всегда отмазка как и с разбомбленной недвигой - "расчитаемcя после войны"?

это очень больной вопрос, который пока избегают обсуждать в публичной плоскости.
разовая выплата 15 млн грн - это путь в никуда, это будет гипер, поскольку источников финансирования таких масштабов просто нет - только эмиссия.

более разумным выглядит, если эту выплату организуют как пенсию по утрате кормильца - условно по 50 т грн в месяц на протяжении 25 лет.

но повторюсь, это очень болезненный вопрос ...


Выплаты идут и будут идти так как установлено законом-на карту единоразово.Никто не выдумывает никакие обходные мутки. За ранение тоже выплачивают от 75 000 до миллиона.А как по другому.Много это или мало вопрос стоять не должен. кацапы тоже своих орков заинтересовывают-там ранение 3 миллиона деревянных а это 50 000 долларов и выплачивают тоже моментально.Есть перехваты записи в ютюбе как они хвастаются что машины купили звоня своим сослуживцам.
konstantin kirovograd
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 14:05

  konstantin kirovograd написав:
  Shaman написав:
  greenback1996 написав:вот мне интересно - за наших погибших военных уже платят по 15 млн грн? И если платят, то откуда берут бабло, если по словам власти гибнет минимум 50-100 челов в день? Не уверен, что 15 лямов заплатят за ТРОшника... Или как всегда отмазка как и с разбомбленной недвигой - "расчитаемcя после войны"?

это очень больной вопрос, который пока избегают обсуждать в публичной плоскости.
разовая выплата 15 млн грн - это путь в никуда, это будет гипер, поскольку источников финансирования таких масштабов просто нет - только эмиссия.

более разумным выглядит, если эту выплату организуют как пенсию по утрате кормильца - условно по 50 т грн в месяц на протяжении 25 лет.

но повторюсь, это очень болезненный вопрос ...


Выплаты идут и будут идти так как установлено законом-на карту единоразово.Никто не выдумывает никакие обходные мутки. За ранение тоже выплачивают от 75 000 до миллиона.А как по другому.Много это или мало вопрос стоять не должен. кацапы тоже своих орков заинтересовывают-там ранение 3 миллиона деревянных а это 50 000 долларов и выплачивают тоже моментально.Есть перехваты записи в ютюбе как они хвастаются что машины купили звоня своим сослуживцам.


странно, что бакс еще при этом всем по 35, 15 мультов это ~ 400к $ - не думаю что их хранят в гривоне под подушкой, а конвертят в твердую валюту.... Просто даже если предположить, что гибнет в среднем 75 военных/день, то это 15млн * 75 челов * 30 дней = 33 млрд/мес - и это чисто выплаты за погибших защитников, не считая выплат за ранения и зарплат военным... Я уже молчу про дела в экономике и т.д. и т.п...

Ну ниче, нацбанк не будеть держать фиксированный курс вечно и терять по 5-7% ЗВР / месяц... Думаю, что скоро краник сорвёт
greenback1996
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