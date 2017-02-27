greenback1996 написав:вот мне интересно - за наших погибших военных уже платят по 15 млн грн? И если платят, то откуда берут бабло, если по словам власти гибнет минимум 50-100 челов в день? Не уверен, что 15 лямов заплатят за ТРОшника... Или как всегда отмазка как и с разбомбленной недвигой - "расчитаемcя после войны"?
Треть платят сразу (условно - определяют кому, месяц волокиты) и две трети равными частями в течение трех лет (36 месячных платежей)
pesikot написав:Долярчик заслуговує на повагу, хоч там він п"ятий-десятий заряджаючий, але він на передку. Він робить усе, щоб наші гатили по оркам
Дякую за повагу, та хотів би уточнити на рахунок "п'ятий-десятий заряджаючий" Так, я іноді допомагаю підносити снаряди... - а раз, то в середину "броні" залазив, щоб помагати складати "по ячейках" снаряди ... Але, основна моя робота "бути на раціях і слухати небо"! Бо як я провтикаю звук дрона, то можу підставити під обстріли і себе і всіх хлопців! Тож, як каже наш комбат - "наші "вуха"(має на увазі нас - радистів) НЕ менш важливі, ніж наші бойові розрахунки, які гатять по орках!" Тож - ДумайТЕ!
pesikot написав:Долярчик заслуговує на повагу, хоч там він п"ятий-десятий заряджаючий, але він на передку. Він робить усе, щоб наші гатили по оркам
Дякую за повагу, та хотів би уточнити на рахунок "п'ятий-десятий заряджаючий" Так, я іноді допомагаю підносити снаряди... - а раз, то в середину "броні" залазив, щоб помагати складати "по ячейках" снаряди ... Але, основна моя робота "бути на раціях і слухати небо"! Бо як я провтикаю звук дрона, то можу підставити під обстріли і себе і всіх хлопців! Тож, як каже наш комбат - "наші "вуха"(має на увазі нас - радистів) НЕ менш важливі, ніж наші бойові розрахунки, які гатять по орках!" Тож - ДумайТЕ!
Можно ли сравнить войну с действиями на фондовом или валютном рынке? Да, можно, особенно если речь идет об ожиданиях. 1. Правило первое. "Толпа обычно ошибается". Применительно к войне - это разведслужбы из России, США, европейских стран - особенно Германии, Франции. Конечно, ошибся Китай. Они промахнулись с оценкой боеготовности, оснащения, логистики, боевого духа, командования, оперативного мастерства. Вообщем, всего, и даже больше. Их не смутил свой полученный странный результат, и они вполне надменно презентовали его всему миру. 2. Правило второе. "Не делить шкуру не убитого медведя". Ряд стран, помимо России, уже примерялись к богатствам Украины без учета мнения самих украинцев. Хрестоматийно, конечно слабая в военном и экономическом отношении Венгрия - к Закарпатью. Китай, к продовольствию, металлу и военным технологиям в хитрых формулировках о "безграничной дружбе" с Россией. Германия, с рассуждениями о "трех часах" - тут скорее российский рынок сбыта ее интересовал. И даже далекий Сенегал, глава которого зачем-то приехал в РФ поговорить об украинском зерне.
3. Правило третье. "Все готовятся к прошлому кризису". Тут нужна обработка, применительно к войне, и это - "поиск известных аналогий". Наиболее известные для сравнения русско-украинской войны - это советско-финская и русско-японская. Объясню, почему это мимо кассы. Финляндия на 1939 год по населения меньше Украины в 10 раз, а Советский Союз крупнее РФ в 1,4 раза. Соотношение сил было 1:40, а не 1:3. Дальше можно не сравнивать. С Японией дело обстояло иначе. Она изначально имела технологический перевес, и особенно сильный флот, недавно построенный на британских верфях. На войне требовалось его реализовать, с чем Япония отлично справилась. А вот аналогия малоизвестная - это ирано-иракская война. В роли Ирака - Россия, в роли Ирана - Украина. Первый массив сходств - формальные: ложный предлог для войны (типа, арабы из Ирана хотят жить в Ираке); нападение без объявления войны; финансирование боевых действий нефтедолларами. Также верно, что у Ирака было огромное по тем временам количество танков, бронемашин и самолетов. "Наступление началось около полудня 22 сентября 1980 года. В первой волне наступления иракцы имели порядка 100 000 солдат, 1600 танков и 2000 единиц бронетехники." "Ирак имеет все средства к ведению войны на протяжении года. Это не окажет влияние на население. Что же касается войны длительностью 2 года и более, то Ирак выдержит её при условии некоторых ограничений, который наш народ готов принять. — Таха Ясин Рамадан, командующий иракским ополчением" Вторгнувшись, он смог временно захватить часть иранской территории, но чем дальше, тем больше буксовал и выдыхался ... Второй массив сходств - содержательный. Эшелонированная оборона оказывалась устойчивой, ее прорыв требовал огромных масс войск и тщательной подготовки.