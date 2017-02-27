RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9593959495959596
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 14:41

  greenback1996 написав:вот мне интересно - за наших погибших военных уже платят по 15 млн грн? И если платят, то откуда берут бабло, если по словам власти гибнет минимум 50-100 челов в день? Не уверен, что 15 лямов заплатят за ТРОшника... Или как всегда отмазка как и с разбомбленной недвигой - "расчитаемcя после войны"?

Треть платят сразу (условно - определяют кому, месяц волокиты) и две трети равными частями в течение трех лет (36 месячных платежей)
SAndriy1
 
Повідомлень: 543
З нами з: 17.01.15
Подякував: 30 раз.
Подякували: 160 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 14:49

І знову на правах вихідного...

  pesikot написав:Долярчик заслуговує на повагу, хоч там він п"ятий-десятий заряджаючий, але він на передку.
Він робить усе, щоб наші гатили по оркам

Дякую за повагу, та хотів би уточнити на рахунок "п'ятий-десятий заряджаючий"
Так, я іноді допомагаю підносити снаряди... - а раз, то в середину "броні" залазив, щоб помагати складати "по ячейках" снаряди ...
Але, основна моя робота "бути на раціях і слухати небо"!
Бо як я провтикаю звук дрона, то можу підставити під обстріли і себе і всіх хлопців!
Тож, як каже наш комбат - "наші "вуха"(має на увазі нас - радистів) НЕ менш важливі, ніж наші бойові розрахунки, які гатять по орках!"
Тож -
ДумайТЕ! ;)
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3413
З нами з: 18.03.21
Подякував: 121 раз.
Подякували: 387 раз.
 
Профіль
3
1
1
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 15:22

  Успіх написав:
  pesikot написав:Долярчик заслуговує на повагу, хоч там він п"ятий-десятий заряджаючий, але він на передку.
Він робить усе, щоб наші гатили по оркам

Дякую за повагу, та хотів би уточнити на рахунок "п'ятий-десятий заряджаючий"
Так, я іноді допомагаю підносити снаряди... - а раз, то в середину "броні" залазив, щоб помагати складати "по ячейках" снаряди ...
Але, основна моя робота "бути на раціях і слухати небо"!
Бо як я провтикаю звук дрона, то можу підставити під обстріли і себе і всіх хлопців!
Тож, як каже наш комбат - "наші "вуха"(має на увазі нас - радистів) НЕ менш важливі, ніж наші бойові розрахунки, які гатять по орках!"
Тож -
ДумайТЕ! ;)

СлухайТЕ
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7528
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 762 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 15:30

Місця, де долар = 0

  Investor_K написав:СлухайТЕ

Завтра вже їду на вогневу, тож буду слухаТИ!))
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3413
З нами з: 18.03.21
Подякував: 121 раз.
Подякували: 387 раз.
 
Профіль
3
1
1
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 15:37

  Успіх написав:Завтра вже їду на вогневу, тож буду слухаТИ!))
Зображення
vitaliian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13338
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2031 раз.
Подякували: 2866 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 15:54

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Можно ли сравнить войну с действиями на фондовом или валютном рынке?
Да, можно, особенно если речь идет об ожиданиях.
1. Правило первое. "Толпа обычно ошибается". Применительно к войне - это разведслужбы из России, США, европейских стран - особенно Германии, Франции. Конечно, ошибся Китай. Они промахнулись с оценкой боеготовности, оснащения, логистики, боевого духа, командования, оперативного мастерства. Вообщем, всего, и даже больше. Их не смутил свой полученный странный результат, и они вполне надменно презентовали его всему миру.
2. Правило второе. "Не делить шкуру не убитого медведя". Ряд стран, помимо России, уже примерялись к богатствам Украины без учета мнения самих украинцев. Хрестоматийно, конечно слабая в военном и экономическом отношении Венгрия - к Закарпатью. Китай, к продовольствию, металлу и военным технологиям в хитрых формулировках о "безграничной дружбе" с Россией. Германия, с рассуждениями о "трех часах" - тут скорее российский рынок сбыта ее интересовал. И даже далекий Сенегал, глава которого зачем-то приехал в РФ поговорить об украинском зерне.

3. Правило третье. "Все готовятся к прошлому кризису". Тут нужна обработка, применительно к войне, и это - "поиск известных аналогий".
Наиболее известные для сравнения русско-украинской войны - это советско-финская и русско-японская. Объясню, почему это мимо кассы.
Финляндия на 1939 год по населения меньше Украины в 10 раз, а Советский Союз крупнее РФ в 1,4 раза. Соотношение сил было 1:40, а не 1:3. Дальше можно не сравнивать.
С Японией дело обстояло иначе. Она изначально имела технологический перевес, и особенно сильный флот, недавно построенный на британских верфях. На войне требовалось его реализовать, с чем Япония отлично справилась.
А вот аналогия малоизвестная - это ирано-иракская война.
В роли Ирака - Россия, в роли Ирана - Украина.
Первый массив сходств - формальные: ложный предлог для войны (типа, арабы из Ирана хотят жить в Ираке); нападение без объявления войны; финансирование боевых действий нефтедолларами.
Также верно, что у Ирака было огромное по тем временам количество танков, бронемашин и самолетов. "Наступление началось около полудня 22 сентября 1980 года. В первой волне наступления иракцы имели порядка 100 000 солдат, 1600 танков и 2000 единиц бронетехники."
"Ирак имеет все средства к ведению войны на протяжении года. Это не окажет влияние на население. Что же касается войны длительностью 2 года и более, то Ирак выдержит её при условии некоторых ограничений, который наш народ готов принять.
— Таха Ясин Рамадан, командующий иракским ополчением"
Вторгнувшись, он смог временно захватить часть иранской территории, но чем дальше, тем больше буксовал и выдыхался ...
Второй массив сходств - содержательный. Эшелонированная оборона оказывалась устойчивой, ее прорыв требовал огромных масс войск и тщательной подготовки.
Волк
 
Повідомлень: 497
З нами з: 09.11.14
Подякував: 271 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 15:58

  Ой+ написав:А їх родичі, якщо 15 млн.*10000, то ще 1,5 млрд на місяць набігає.
.

Може за три місяці?
reef
 
Повідомлень: 2731
З нами з: 28.08.07
Подякував: 182 раз.
Подякували: 179 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 16:29

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

  vitaliian написав:
  Успіх написав:Завтра вже їду на вогневу, тож буду слухаТИ!))
Зображення

Як би це смішно не звучало, але від мого слуху напряму залежить моє і моїх побратимів життя!
(проіпав дрона>>>дрон засік/сфоткав>>>все - чекай близьких прильотів! )

Але цікаво дивитись на вашу карту))
Завтра їду туди/якраз під певну цифру на карті ;) - але не під 4ку - я не настільки близько Херсону) :D
Зображення
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3413
З нами з: 18.03.21
Подякував: 121 раз.
Подякували: 387 раз.
 
Профіль
3
1
1
  #<1 ... 9593959495959596
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Mirax і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3059, 3060, 3061
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30608 30760686
Переглянути останнє повідомлення
Нед 12 чер, 2022 15:42
phantom_systems
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 159, 160, 161
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1604 11021793
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 чер, 2022 11:57
fler
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22525494
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.