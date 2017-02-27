Додано: Нед 12 чер, 2022 15:54

Можно ли сравнить войну с действиями на фондовом или валютном рынке?

Да, можно, особенно если речь идет об ожиданиях.

1. Правило первое. "Толпа обычно ошибается". Применительно к войне - это разведслужбы из России, США, европейских стран - особенно Германии, Франции. Конечно, ошибся Китай. Они промахнулись с оценкой боеготовности, оснащения, логистики, боевого духа, командования, оперативного мастерства. Вообщем, всего, и даже больше. Их не смутил свой полученный странный результат, и они вполне надменно презентовали его всему миру.

2. Правило второе. "Не делить шкуру не убитого медведя". Ряд стран, помимо России, уже примерялись к богатствам Украины без учета мнения самих украинцев. Хрестоматийно, конечно слабая в военном и экономическом отношении Венгрия - к Закарпатью. Китай, к продовольствию, металлу и военным технологиям в хитрых формулировках о "безграничной дружбе" с Россией. Германия, с рассуждениями о "трех часах" - тут скорее российский рынок сбыта ее интересовал. И даже далекий Сенегал, глава которого зачем-то приехал в РФ поговорить об украинском зерне.



3. Правило третье. "Все готовятся к прошлому кризису". Тут нужна обработка, применительно к войне, и это - "поиск известных аналогий".

Наиболее известные для сравнения русско-украинской войны - это советско-финская и русско-японская. Объясню, почему это мимо кассы.

Финляндия на 1939 год по населения меньше Украины в 10 раз, а Советский Союз крупнее РФ в 1,4 раза. Соотношение сил было 1:40, а не 1:3. Дальше можно не сравнивать.

С Японией дело обстояло иначе. Она изначально имела технологический перевес, и особенно сильный флот, недавно построенный на британских верфях. На войне требовалось его реализовать, с чем Япония отлично справилась.

А вот аналогия малоизвестная - это ирано-иракская война.

В роли Ирака - Россия, в роли Ирана - Украина.

Первый массив сходств - формальные: ложный предлог для войны (типа, арабы из Ирана хотят жить в Ираке); нападение без объявления войны; финансирование боевых действий нефтедолларами.

Также верно, что у Ирака было огромное по тем временам количество танков, бронемашин и самолетов. "Наступление началось около полудня 22 сентября 1980 года. В первой волне наступления иракцы имели порядка 100 000 солдат, 1600 танков и 2000 единиц бронетехники."

"Ирак имеет все средства к ведению войны на протяжении года. Это не окажет влияние на население. Что же касается войны длительностью 2 года и более, то Ирак выдержит её при условии некоторых ограничений, который наш народ готов принять.

— Таха Ясин Рамадан, командующий иракским ополчением"

Вторгнувшись, он смог временно захватить часть иранской территории, но чем дальше, тем больше буксовал и выдыхался ...

Второй массив сходств - содержательный. Эшелонированная оборона оказывалась устойчивой, ее прорыв требовал огромных масс войск и тщательной подготовки.