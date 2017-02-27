greenback1996 написав:вот мне интересно - за наших погибших военных уже платят по 15 млн грн? И если платят, то откуда берут бабло, если по словам власти гибнет минимум 50-100 челов в день? Не уверен, что 15 лямов заплатят за ТРОшника... Или как всегда отмазка как и с разбомбленной недвигой - "расчитаемcя после войны"?
Треть платят сразу (условно - определяют кому, месяц волокиты) и две трети равными частями в течение трех лет (36 месячных платежей)
pesikot написав:Долярчик заслуговує на повагу, хоч там він п"ятий-десятий заряджаючий, але він на передку. Він робить усе, щоб наші гатили по оркам
Дякую за повагу, та хотів би уточнити на рахунок "п'ятий-десятий заряджаючий" Так, я іноді допомагаю підносити снаряди... - а раз, то в середину "броні" залазив, щоб помагати складати "по ячейках" снаряди ... Але, основна моя робота "бути на раціях і слухати небо"! Бо як я провтикаю звук дрона, то можу підставити під обстріли і себе і всіх хлопців! Тож, як каже наш комбат - "наші "вуха"(має на увазі нас - радистів) НЕ менш важливі, ніж наші бойові розрахунки, які гатять по орках!" Тож - ДумайТЕ!
pesikot написав:Долярчик заслуговує на повагу, хоч там він п"ятий-десятий заряджаючий, але він на передку. Він робить усе, щоб наші гатили по оркам
Дякую за повагу, та хотів би уточнити на рахунок "п'ятий-десятий заряджаючий" Так, я іноді допомагаю підносити снаряди... - а раз, то в середину "броні" залазив, щоб помагати складати "по ячейках" снаряди ... Але, основна моя робота "бути на раціях і слухати небо"! Бо як я провтикаю звук дрона, то можу підставити під обстріли і себе і всіх хлопців! Тож, як каже наш комбат - "наші "вуха"(має на увазі нас - радистів) НЕ менш важливі, ніж наші бойові розрахунки, які гатять по орках!" Тож - ДумайТЕ!
Можно ли сравнить войну с действиями на фондовом или валютном рынке? Да, можно, особенно если речь идет об ожиданиях. 1. Правило первое. "Толпа обычно ошибается". Применительно к войне - это разведслужбы из России, США, европейских стран - особенно Германии, Франции. Конечно, ошибся Китай. Они промахнулись с оценкой боеготовности, оснащения, логистики, боевого духа, командования, оперативного мастерства. Вообщем, всего, и даже больше. Их не смутил свой полученный странный результат, и они вполне надменно презентовали его всему миру. 2. Правило второе. "Не делить шкуру не убитого медведя". Ряд стран, помимо России, уже примерялись к богатствам Украины без учета мнения самих украинцев. Хрестоматийно, конечно слабая в военном и экономическом отношении Венгрия - к Закарпатью. Китай, к продовольствию, металлу и военным технологиям в хитрых формулировках о "безграничной дружбе" с Россией. Германия, с рассуждениями о "трех часах" - тут скорее российский рынок сбыта ее интересовал. И даже далекий Сенегал, глава которого зачем-то приехал в РФ поговорить об украинском зерне.
3. Правило третье. "Все готовятся к прошлому кризису". Тут нужна обработка, применительно к войне, и это - "поиск известных аналогий". Наиболее известные для сравнения русско-украинской войны - это советско-финская и русско-японская. Объясню, почему это мимо кассы. Финляндия на 1939 год по населения меньше Украины в 10 раз, а Советский Союз крупнее РФ в 1,4 раза. Соотношение сил было 1:40, а не 1:3. Дальше можно не сравнивать. С Японией дело обстояло иначе. Она изначально имела технологический перевес, и особенно сильный флот, недавно построенный на британских верфях. На войне требовалось его реализовать, с чем Япония отлично справилась. А вот аналогия малоизвестная - это ирано-иракская война. В роли Ирака - Россия, в роли Ирана - Украина. Первый массив сходств - формальные: ложный предлог для войны (типа, арабы из Ирана хотят жить в Ираке); нападение без объявления войны; финансирование боевых действий нефтедолларами. Также верно, что у Ирака было огромное по тем временам количество танков, бронемашин и самолетов. "Наступление началось около полудня 22 сентября 1980 года. В первой волне наступления иракцы имели порядка 100 000 солдат, 1600 танков и 2000 единиц бронетехники." "Ирак имеет все средства к ведению войны на протяжении года. Это не окажет влияние на население. Что же касается войны длительностью 2 года и более, то Ирак выдержит её при условии некоторых ограничений, который наш народ готов принять. — Таха Ясин Рамадан, командующий иракским ополчением" Вторгнувшись, он смог временно захватить часть иранской территории, но чем дальше, тем больше буксовал и выдыхался ... Второй массив сходств - содержательный. Эшелонированная оборона оказывалась устойчивой, ее прорыв требовал огромных масс войск и тщательной подготовки.
Обіцяні виплати 150 млрд. грн., що понад 4 млрд доларів за цей період, або все ж таки 1,5 млрд/міс. Причому саме останнім часом наші втрати виросли, коли перейшли в формат артилерійських дуелей. Плюс вороги ще і ракетами та іншою дальнобійною зброєю. Якщо війна буде затяжна, то економічно підтримувати такі виплати буде можливо або за рахунок союзників, але щось поки вони не успівають, або сильної девальвації.
Обіцяні виплати 150 млрд. грн., що понад 4 млрд доларів за цей період, або все ж таки 1,5 млрд/міс. Причому саме останнім часом наші втрати виросли, коли перейшли в формат артилерійських дуелей. Плюс вороги ще і ракетами та іншою дальнобійною зброєю. Якщо війна буде затяжна, то економічно підтримувати такі виплати буде можливо або за рахунок союзників, але щось поки вони не успівають, або сильної девальвації.
Ви пропонуєте урізати виплати військовим та їх утриманцям? Вибачте, але мені здається, що зараз не на цьому слід економити. Як варіант, можна скоротити кількість чиновників, урізати 300-тисячні з/п суддів і іже з ними тощо, пильнувати схеми розпилу бюджету та різної закордонної допомоги. Крім того, доцільно випустити за кордон моряків, ІТ-шників тощо на роботу, щоб наповнювали бюджет. Багато з них вертатимуться.
Востаннє редагувалось fler в Нед 12 чер, 2022 18:01, всього редагувалось 1 раз.