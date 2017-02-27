fler написав:Ви пропонуєте урізати виплати військовим та їх утриманцям? Вибачте, але мені здається, що зараз не на цьому слід економити. Як варіант, можна скоротити кількість чиновників, урізати 300-тисячні з/п суддів і іже з ними тощо, пильнувати схеми розпилу бюджету та різної закордонної допомоги.
І це все слід робити і не тільки у війну. Але вся дохідна частина бюджету планувалась 1,3 трлн. І вона і близько не виконується. І це тільки в анекдоті можна заробляти 100 а витрачати 300, беручи з тумбочки скільки треба. Знову ж таки повторюсь, гроші потрібні і на саму війну: зброю, паливо і т.д. Зменшуючи у цьому напрямку - збільшуємо втрати.