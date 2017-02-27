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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9594959595969597
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 16:58

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:Завтра вже їду на вогневу, тож буду слухаТИ!))
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Як би це смішно не звучало, але від мого слуху напряму залежить моє і моїх побратимів життя!
(проіпав дрона>>>дрон засік/сфоткав>>>все - чекай близьких прильотів! )

Але цікаво дивитись на вашу карту))
Завтра їду туди/якраз під певну цифру на карті ;) - але не під 4ку - я не настільки близько Херсону) :D
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будь уважним і обережним,
бажаю виконати завдання і повернутись всім нашим захисникам
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 17:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  fler написав:Ви пропонуєте урізати виплати військовим та їх утриманцям? Вибачте, але мені здається, що зараз не на цьому слід економити. Як варіант, можна скоротити кількість чиновників, урізати 300-тисячні з/п суддів і іже з ними тощо, пильнувати схеми розпилу бюджету та різної закордонної допомоги.

І це все слід робити і не тільки у війну. Але вся дохідна частина бюджету планувалась 1,3 трлн. І вона і близько не виконується. І це тільки в анекдоті можна заробляти 100 а витрачати 300, беручи з тумбочки скільки треба.
Знову ж таки повторюсь, гроші потрібні і на саму війну: зброю, паливо і т.д. Зменшуючи у цьому напрямку - збільшуємо втрати.
Ой+
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