Додано: Нед 12 чер, 2022 19:07

fler написав: Ви пропонуєте урізати виплати військовим та їх утриманцям? Вибачте, але мені здається, що зараз не на цьому слід економити. Як варіант, можна скоротити кількість чиновників, урізати 300-тисячні з/п суддів і іже з ними тощо Ви пропонуєте урізати виплати військовим та їх утриманцям? Вибачте, але мені здається, що зараз не на цьому слід економити. Як варіант, можна скоротити кількість чиновників, урізати 300-тисячні з/п суддів і іже з ними тощо

, судді відхилятимуть Вашу пропозицію з огляду на таке.1) Судді скажуть, що хоча вони отримують більше грошей, ніж військові, але загальна кількість суддів є меньшою у порівнянні з кількістю військових, а тому треба урізати саме військовий бюджет, адже він є більшим.2) Судді скажуть, що військовим надається соціальний захист, розмір якого повинен відповідати можливостям держави, а гроші суддів мають іншу правову природу, бо це є винагородою за незалежність і безсторонність.3) Судді скажуть, що якщо військові оскаржуватимуть втручання в їх соціальний захист, то вони якісно обгрунтують відмови в їхніх позовах, а якщо судді оскаржуватимуть втручання в їхні винагороди, то вони якісно обгрунтують задоволення позовів колег.4) Судді скажуть, що, звичайно, не всі, але дехто із них відраховував на утримання армії частину своїх винагород, а тому їх не можна чіпати. Наприклад, судді поділилися грошима, які вони відсудили за період чотирьох місяців 2020 року, коли їхні винагороди були обмежені під час боротьби з COVID-19. За рахунок цих відрахувань вони щось купляли для армії, що може підтвердити навітьЗокрема, коли він прийшов наприкінці березня до одного із зачинених апеляційних судів Києва, щоб дізнатися про долю апеляційної скарги, то побачив, що від залів судових засідань виносять до вантажного автомобіля коробки гуманітарної допомоги від суддів.