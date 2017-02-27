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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9594959595969597
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 16:58

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:Завтра вже їду на вогневу, тож буду слухаТИ!))
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Як би це смішно не звучало, але від мого слуху напряму залежить моє і моїх побратимів життя!
(проіпав дрона>>>дрон засік/сфоткав>>>все - чекай близьких прильотів! )

Але цікаво дивитись на вашу карту))
Завтра їду туди/якраз під певну цифру на карті ;) - але не під 4ку - я не настільки близько Херсону) :D
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будь уважним і обережним,
бажаю виконати завдання і повернутись всім нашим захисникам
prodigy
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 17:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  fler написав:Ви пропонуєте урізати виплати військовим та їх утриманцям? Вибачте, але мені здається, що зараз не на цьому слід економити. Як варіант, можна скоротити кількість чиновників, урізати 300-тисячні з/п суддів і іже з ними тощо, пильнувати схеми розпилу бюджету та різної закордонної допомоги.

І це все слід робити і не тільки у війну. Але вся дохідна частина бюджету планувалась 1,3 трлн. І вона і близько не виконується. І це тільки в анекдоті можна заробляти 100 а витрачати 300, беручи з тумбочки скільки треба.
Знову ж таки повторюсь, гроші потрібні і на саму війну: зброю, паливо і т.д. Зменшуючи у цьому напрямку - збільшуємо втрати.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 19:07

  fler написав:Ви пропонуєте урізати виплати військовим та їх утриманцям? Вибачте, але мені здається, що зараз не на цьому слід економити. Як варіант, можна скоротити кількість чиновників, урізати 300-тисячні з/п суддів і іже з ними тощо

fler, судді відхилятимуть Вашу пропозицію з огляду на таке.

1) Судді скажуть, що хоча вони отримують більше грошей, ніж військові, але загальна кількість суддів є меньшою у порівнянні з кількістю військових, а тому треба урізати саме військовий бюджет, адже він є більшим.

2) Судді скажуть, що військовим надається соціальний захист, розмір якого повинен відповідати можливостям держави, а гроші суддів мають іншу правову природу, бо це є винагородою за незалежність і безсторонність.

3) Судді скажуть, що якщо військові оскаржуватимуть втручання в їх соціальний захист, то вони якісно обгрунтують відмови в їхніх позовах, а якщо судді оскаржуватимуть втручання в їхні винагороди, то вони якісно обгрунтують задоволення позовів колег.

4) Судді скажуть, що, звичайно, не всі, але дехто із них відраховував на утримання армії частину своїх винагород, а тому їх не можна чіпати. Наприклад, судді поділилися грошима, які вони відсудили за період чотирьох місяців 2020 року, коли їхні винагороди були обмежені під час боротьби з COVID-19. За рахунок цих відрахувань вони щось купляли для армії, що може підтвердити навіть Igneus. Зокрема, коли він прийшов наприкінці березня до одного із зачинених апеляційних судів Києва, щоб дізнатися про долю апеляційної скарги, то побачив, що від залів судових засідань виносять до вантажного автомобіля коробки гуманітарної допомоги від суддів.
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 19:12

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Igneus написав:, що може підтвердити навіть Igneus

Цей навіть може позахищати в суді якогось корупціонера-ексфункціонера МО. Щоб він отримав від держави третю квартиру, чи наприклад пенсію гігантську отримав.
При чому, дехто тут це робитимете не стільки заради гонорару, а скоріше заради фінансово знищити державу Україна. Бо кордони держав йому , людині світу, заважають.Вова на танку потрібен тут і зараз.
Hotab
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 19:22

За крок до перевороту думок©

  Igneus написав:Судді скажуть

Але!
Судді вже нічого не скажуть, коли до них у хату постукають орки...
То може таки краще поділитись трошки зі своєю армією, чим віддати ВСЕ чужій?
Успіх
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 19:35

  Hotab написав:позахищати в суді якогось корупціонера-ексфункціонера МО. Щоб він отримав від держави третю квартиру

І.С., тобто мій колишній начальник і Ваш майбутній командувач, до мене не звертався, бо він і військові судді без жодних спорів отримали житло у "турецькому містечку" міста Києва.

  Успіх написав:Але!
Судді вже нічого не скажуть, коли до них у хату постукають орки...
То може таки краще поділитись трошки зі своєю армією, чим віддати ВСЕ чужій?

Дехто з них, перебуваючи на посадах, добровільно поїхали до тих, хто може постукати, і не повернулися:
https://zib.com.ua/ua/124718-suddyu_vis ... tsya_.html
Igneus
 
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