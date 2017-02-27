fler написав:Ви пропонуєте урізати виплати військовим та їх утриманцям? Вибачте, але мені здається, що зараз не на цьому слід економити. Як варіант, можна скоротити кількість чиновників, урізати 300-тисячні з/п суддів і іже з ними тощо
fler, судді відхилятимуть Вашу пропозицію з огляду на таке...
Igneus, я розумію, що судді собі відсудять, звісно. Я про справедливість. Вам не здається дивним, що під час війни копійчані зарплати вчителів урізали (офіційно на 17%), а багатотисячні суддівські не чіпали? На підприємствах різних галузей теж з/п урізали (від 10 до 50%). Отже, чому більшість людей, що заробляють менше 30 тисяч грн., повинні лишитися частини своїх з/п, а судді, що заробляють 300 тисяч - ні (Риторичне)
Риторичне - це погано. Значить, Ви змирилися з існуючим станом речей. Тут десь нещодавно прочитав, що у суспільстві існує попит на справедливість. Маю розчарувати. Попит на справедливість може існувати хіба серед купки ентузіастів - ніщебродов та гіпотетичного керівництва країни, яке стратегічно зацікавлено в становленні сильної, багатої, незалежної країни. У суспільстві попита на справедливість - нема.
fler написав:Igneus, я розумію, що судді собі відсудять, звісно. Я про справедливість. Вам не здається дивним, що під час війни копійчані зарплати вчителів урізали (офіційно на 17%), а багатотисячні суддівські не чіпали? На підприємствах різних галузей теж з/п урізали (від 10 до 50%).
fler, мені здається, що у цьому питанні наші точки зору співпадають. Однак, зараз Україна подала заяву Генеральному секретарю Ради Європи про обмеження деяких констітуційних прав та свобод і відступ від деяких статей Конвенції з 1 березня 2022 року на період дії правового режиму воєнного стану. Обмеження стосується й статті 43 Конституції України, а саме права на працю і на заробітну плату: https://rm.coe.int/1680a5b0b0
Навуходоносор написав:У суспільстві попита на справедливість - нема.