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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9594959595969597
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 20:24

  fler написав:
  Igneus написав:
  fler написав:Ви пропонуєте урізати виплати військовим та їх утриманцям? Вибачте, але мені здається, що зараз не на цьому слід економити. Як варіант, можна скоротити кількість чиновників, урізати 300-тисячні з/п суддів і іже з ними тощо

fler, судді відхилятимуть Вашу пропозицію з огляду на таке...


Igneus, я розумію, що судді собі відсудять, звісно. Я про справедливість.
Вам не здається дивним, що під час війни копійчані зарплати вчителів урізали (офіційно на 17%), а багатотисячні суддівські не чіпали? На підприємствах різних галузей теж з/п урізали (від 10 до 50%). Отже, чому більшість людей, що заробляють менше 30 тисяч грн., повинні лишитися частини своїх з/п, а судді, що заробляють 300 тисяч - ні :roll: (Риторичне)

Риторичне - це погано. Значить, Ви змирилися з існуючим станом речей.
Тут десь нещодавно прочитав, що у суспільстві існує попит на справедливість. Маю розчарувати. Попит на справедливість може існувати хіба серед купки ентузіастів - ніщебродов та гіпотетичного керівництва країни, яке стратегічно зацікавлено в становленні сильної, багатої, незалежної країни.
У суспільстві попита на справедливість - нема.
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 21:01

  fler написав:Igneus, я розумію, що судді собі відсудять, звісно. Я про справедливість.
Вам не здається дивним, що під час війни копійчані зарплати вчителів урізали (офіційно на 17%), а багатотисячні суддівські не чіпали? На підприємствах різних галузей теж з/п урізали (від 10 до 50%).

fler, мені здається, що у цьому питанні наші точки зору співпадають. Однак, зараз Україна подала заяву Генеральному секретарю Ради Європи про обмеження деяких констітуційних прав та свобод і відступ від деяких статей Конвенції з 1 березня 2022 року на період дії правового режиму воєнного стану. Обмеження стосується й статті 43 Конституції України, а саме права на працю і на заробітну плату: https://rm.coe.int/1680a5b0b0

  Навуходоносор написав:У суспільстві попита на справедливість - нема.

Дійсно, зараз, на жаль, переважає попит на інше, бо коментаря fler вже немає, а замість нього цей бачимо:
viewtopic.php?p=5445442#p5445442
Igneus
 
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