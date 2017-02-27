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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9594959595969597
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 20:24

  fler написав:
  Igneus написав:
  fler написав:Ви пропонуєте урізати виплати військовим та їх утриманцям? Вибачте, але мені здається, що зараз не на цьому слід економити. Як варіант, можна скоротити кількість чиновників, урізати 300-тисячні з/п суддів і іже з ними тощо

fler, судді відхилятимуть Вашу пропозицію з огляду на таке...


Igneus, я розумію, що судді собі відсудять, звісно. Я про справедливість.
Вам не здається дивним, що під час війни копійчані зарплати вчителів урізали (офіційно на 17%), а багатотисячні суддівські не чіпали? На підприємствах різних галузей теж з/п урізали (від 10 до 50%). Отже, чому більшість людей, що заробляють менше 30 тисяч грн., повинні лишитися частини своїх з/п, а судді, що заробляють 300 тисяч - ні :roll: (Риторичне)

Риторичне - це погано. Значить, Ви змирилися з існуючим станом речей.
Тут десь нещодавно прочитав, що у суспільстві існує попит на справедливість. Маю розчарувати. Попит на справедливість може існувати хіба серед купки ентузіастів - ніщебродов та гіпотетичного керівництва країни, яке стратегічно зацікавлено в становленні сильної, багатої, незалежної країни.
У суспільстві попита на справедливість - нема.
Навуходоносор
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 21:01

  fler написав:Igneus, я розумію, що судді собі відсудять, звісно. Я про справедливість.
Вам не здається дивним, що під час війни копійчані зарплати вчителів урізали (офіційно на 17%), а багатотисячні суддівські не чіпали? На підприємствах різних галузей теж з/п урізали (від 10 до 50%).

fler, мені здається, що у цьому питанні наші точки зору співпадають. Однак, зараз Україна подала заяву Генеральному секретарю Ради Європи про обмеження деяких констітуційних прав та свобод і відступ від деяких статей Конвенції з 1 березня 2022 року на період дії правового режиму воєнного стану. Обмеження стосується й статті 43 Конституції України, а саме права на працю і на заробітну плату: https://rm.coe.int/1680a5b0b0

  Навуходоносор написав:У суспільстві попита на справедливість - нема.

Дійсно, зараз, на жаль, переважає попит на інше, бо коментаря fler вже немає, а замість нього цей бачимо:
viewtopic.php?p=5445442#p5445442
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 21:10

  Навуходоносор написав:Риторичне - це погано. Значить, Ви змирилися з існуючим станом речей.
Тут десь нещодавно прочитав, що у суспільстві існує попит на справедливість. Маю розчарувати. Попит на справедливість може існувати хіба серед купки ентузіастів - ніщебродов та гіпотетичного керівництва країни, яке стратегічно зацікавлено в становленні сильної, багатої, незалежної країни.
У суспільстві попита на справедливість - нема.

Хліба та видовищ... хоч поржем (с)
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 21:13

  SAndriy1 написав:Или как всегда отмазка как и с разбомбленной недвигой - "расчитаемcя после войны"?

Увы, но наше государство не обязано компенсировать недвижимость уничтоженную агрессором, а компенсировать, наверное, собираются не "после войны", а после получения репараций и компенсаций со стороны агрессора, а это совсем другая история.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 21:48

  холява написав:Доброе утро. Успих, когда вы перестанете уже бред нести ? Такое впечатление что вы сидите под подъездом и вместе с пожилыми людьми выдумываете новые сюжеты . Что там у вас за б/д идут , какие страсти ? Вас бы ,» ГЕРОЕВ» к нам бы …. в гости ,на пару заходов вертолетов , смотриш и запор бы прошёл ….. Господи , когда это закончится ?

Вы только сейчас это поняли 8)
ТИХИЙ
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 21:48

  Евгений Н. написав:
  SAndriy1 написав:Или как всегда отмазка как и с разбомбленной недвигой - "расчитаемcя после войны"?

Увы, но наше государство не обязано компенсировать недвижимость уничтоженную агрессором, а компенсировать, наверное, собираются не "после войны", а после получения репараций и компенсаций со стороны агрессора, а это совсем другая история.

По сути да. По такой логике государство обязано любые материальные убытки будет компенсировать в результате уголовных преступлений, в частности терроризма.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 22:02

  Zebra написав:
  Евгений Н. написав:
  SAndriy1 написав:Или как всегда отмазка как и с разбомбленной недвигой - "расчитаемcя после войны"?

Увы, но наше государство не обязано компенсировать недвижимость уничтоженную агрессором, а компенсировать, наверное, собираются не "после войны", а после получения репараций и компенсаций со стороны агрессора, а это совсем другая история.

По сути да. По такой логике государство обязано любые материальные убытки будет компенсировать в результате уголовных преступлений, в частности терроризма.

еволюція влади:
- "я вам нічого не должен (с)
- неначасі (с)
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 22:12

  Shaman написав:
  centurionus написав:
  Hotab написав:Не схотіли будувати ракет на мільярди доларів , то заплатимо ці гроші родинам загиблим. "мир в очах Путєна", який побачили "уставшіє ат вайни".

Для багатьох так і залишиться недосяжним для розуміння старе як світ: si vis pacem para bellvm.

точнее будет
"Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую"

мы не будем, но обходится нам это очень дорого...

Ні, точніше це не буде. В армії, наприклад, "годували" до сорока тисяч дам (більшість віртуально на посадах стрільців-гранометників чи, пак, стрілкінь-гранатометниць), готовність більшості з яких до бойових дій зрозуміло яка (за рідкими виключеннями).
Є й інші питання в обороноздатності, окрім армії. Наприклад, спецслужби тощо.
centurionus
 
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