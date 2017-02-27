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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9594959595969597>
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 15:58

  Ой+ написав:А їх родичі, якщо 15 млн.*10000, то ще 1,5 млрд на місяць набігає.
.

Може за три місяці?
reef
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 16:47

  reef написав:
  Ой+ написав:А їх родичі, якщо 15 млн.*10000, то ще 1,5 млрд на місяць набігає.
.

Може за три місяці?

Якщо рахувати, що за три місяці маємо втрат військових:
На війні загинуло близько 10 тисяч українських військових - Арестович https://www.dw.com/uk/na-viini-zahynulo ... l-3816-xml

Обіцяні виплати 150 млрд. грн., що понад 4 млрд доларів за цей період, або все ж таки 1,5 млрд/міс.
Причому саме останнім часом наші втрати виросли, коли перейшли в формат артилерійських дуелей. Плюс вороги ще і ракетами та іншою дальнобійною зброєю.
Якщо війна буде затяжна, то економічно підтримувати такі виплати буде можливо або за рахунок союзників, але щось поки вони не успівають, або сильної девальвації.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 16:58

  Ой+ написав:А їх родичі, якщо 15 млн.*10000, то ще 1,5 млрд на місяць набігає.
Якщо рахувати, що за три місяці маємо втрат військових:
На війні загинуло близько 10 тисяч українських військових - Арестович https://www.dw.com/uk/na-viini-zahynulo ... l-3816-xml

Обіцяні виплати 150 млрд. грн., що понад 4 млрд доларів за цей період, або все ж таки 1,5 млрд/міс.
Причому саме останнім часом наші втрати виросли, коли перейшли в формат артилерійських дуелей. Плюс вороги ще і ракетами та іншою дальнобійною зброєю.
Якщо війна буде затяжна, то економічно підтримувати такі виплати буде можливо або за рахунок союзників, але щось поки вони не успівають, або сильної девальвації.


Ви пропонуєте урізати виплати військовим та їх утриманцям? Вибачте, але мені здається, що зараз не на цьому слід економити. Як варіант, можна скоротити кількість чиновників, урізати 300-тисячні з/п суддів і іже з ними тощо, пильнувати схеми розпилу бюджету та різної закордонної допомоги.
Крім того, доцільно випустити за кордон моряків, ІТ-шників тощо на роботу, щоб наповнювали бюджет. Багато з них вертатимуться.
Востаннє редагувалось fler в Нед 12 чер, 2022 18:01, всього редагувалось 1 раз.
fler
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 16:58

  Успіх написав:
  vitaliian написав:
  Успіх написав:Завтра вже їду на вогневу, тож буду слухаТИ!))
Зображення

Як би це смішно не звучало, але від мого слуху напряму залежить моє і моїх побратимів життя!
(проіпав дрона>>>дрон засік/сфоткав>>>все - чекай близьких прильотів! )

Але цікаво дивитись на вашу карту))
Завтра їду туди/якраз під певну цифру на карті ;) - але не під 4ку - я не настільки близько Херсону) :D
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будь уважним і обережним,
бажаю виконати завдання і повернутись всім нашим захисникам
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 17:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  fler написав:Ви пропонуєте урізати виплати військовим та їх утриманцям? Вибачте, але мені здається, що зараз не на цьому слід економити. Як варіант, можна скоротити кількість чиновників, урізати 300-тисячні з/п суддів і іже з ними тощо, пильнувати схеми розпилу бюджету та різної закордонної допомоги.

І це все слід робити і не тільки у війну. Але вся дохідна частина бюджету планувалась 1,3 трлн. І вона і близько не виконується. І це тільки в анекдоті можна заробляти 100 а витрачати 300, беручи з тумбочки скільки треба.
Знову ж таки повторюсь, гроші потрібні і на саму війну: зброю, паливо і т.д. Зменшуючи у цьому напрямку - збільшуємо втрати.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 21:13

  SAndriy1 написав:Или как всегда отмазка как и с разбомбленной недвигой - "расчитаемcя после войны"?

Увы, но наше государство не обязано компенсировать недвижимость уничтоженную агрессором, а компенсировать, наверное, собираются не "после войны", а после получения репараций и компенсаций со стороны агрессора, а это совсем другая история.
Евгений Н.
 
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 21:48

  холява написав:Доброе утро. Успих, когда вы перестанете уже бред нести ? Такое впечатление что вы сидите под подъездом и вместе с пожилыми людьми выдумываете новые сюжеты . Что там у вас за б/д идут , какие страсти ? Вас бы ,» ГЕРОЕВ» к нам бы …. в гости ,на пару заходов вертолетов , смотриш и запор бы прошёл ….. Господи , когда это закончится ?

Вы только сейчас это поняли 8)
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Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 21:48

  Евгений Н. написав:
  SAndriy1 написав:Или как всегда отмазка как и с разбомбленной недвигой - "расчитаемcя после войны"?

Увы, но наше государство не обязано компенсировать недвижимость уничтоженную агрессором, а компенсировать, наверное, собираются не "после войны", а после получения репараций и компенсаций со стороны агрессора, а это совсем другая история.

По сути да. По такой логике государство обязано любые материальные убытки будет компенсировать в результате уголовных преступлений, в частности терроризма.
Zebra
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2
Повідомлення Додано: Нед 12 чер, 2022 22:12

  Shaman написав:
  centurionus написав:
  Hotab написав:Не схотіли будувати ракет на мільярди доларів , то заплатимо ці гроші родинам загиблим. "мир в очах Путєна", який побачили "уставшіє ат вайни".

Для багатьох так і залишиться недосяжним для розуміння старе як світ: si vis pacem para bellvm.

точнее будет
"Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую"

мы не будем, но обходится нам это очень дорого...

Ні, точніше це не буде. В армії, наприклад, "годували" до сорока тисяч дам (більшість віртуально перебували на посадах стрільців-гранометників чи, пак, стрілкинь-гранатометниць), готовність більшості з яких до бойових дій зрозуміло яка (за рідкими виключеннями).
Є й інші питання в обороноздатності, окрім армії. Наприклад, спецслужби тощо.
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