Обіцяні виплати 150 млрд. грн., що понад 4 млрд доларів за цей період, або все ж таки 1,5 млрд/міс. Причому саме останнім часом наші втрати виросли, коли перейшли в формат артилерійських дуелей. Плюс вороги ще і ракетами та іншою дальнобійною зброєю. Якщо війна буде затяжна, то економічно підтримувати такі виплати буде можливо або за рахунок союзників, але щось поки вони не успівають, або сильної девальвації.
Обіцяні виплати 150 млрд. грн., що понад 4 млрд доларів за цей період, або все ж таки 1,5 млрд/міс. Причому саме останнім часом наші втрати виросли, коли перейшли в формат артилерійських дуелей. Плюс вороги ще і ракетами та іншою дальнобійною зброєю. Якщо війна буде затяжна, то економічно підтримувати такі виплати буде можливо або за рахунок союзників, але щось поки вони не успівають, або сильної девальвації.
Ви пропонуєте урізати виплати військовим та їх утриманцям? Вибачте, але мені здається, що зараз не на цьому слід економити. Як варіант, можна скоротити кількість чиновників, урізати 300-тисячні з/п суддів і іже з ними тощо, пильнувати схеми розпилу бюджету та різної закордонної допомоги. Крім того, доцільно випустити за кордон моряків, ІТ-шників тощо на роботу, щоб наповнювали бюджет. Багато з них вертатимуться.
Востаннє редагувалось fler в Нед 12 чер, 2022 18:01, всього редагувалось 1 раз.
fler написав:Ви пропонуєте урізати виплати військовим та їх утриманцям? Вибачте, але мені здається, що зараз не на цьому слід економити. Як варіант, можна скоротити кількість чиновників, урізати 300-тисячні з/п суддів і іже з ними тощо, пильнувати схеми розпилу бюджету та різної закордонної допомоги.
І це все слід робити і не тільки у війну. Але вся дохідна частина бюджету планувалась 1,3 трлн. І вона і близько не виконується. І це тільки в анекдоті можна заробляти 100 а витрачати 300, беручи з тумбочки скільки треба. Знову ж таки повторюсь, гроші потрібні і на саму війну: зброю, паливо і т.д. Зменшуючи у цьому напрямку - збільшуємо втрати.
SAndriy1 написав:Или как всегда отмазка как и с разбомбленной недвигой - "расчитаемcя после войны"?
Увы, но наше государство не обязано компенсировать недвижимость уничтоженную агрессором, а компенсировать, наверное, собираются не "после войны", а после получения репараций и компенсаций со стороны агрессора, а это совсем другая история.
холява написав:Доброе утро. Успих, когда вы перестанете уже бред нести ? Такое впечатление что вы сидите под подъездом и вместе с пожилыми людьми выдумываете новые сюжеты . Что там у вас за б/д идут , какие страсти ? Вас бы ,» ГЕРОЕВ» к нам бы …. в гости ,на пару заходов вертолетов , смотриш и запор бы прошёл ….. Господи , когда это закончится ?
SAndriy1 написав:Или как всегда отмазка как и с разбомбленной недвигой - "расчитаемcя после войны"?
Увы, но наше государство не обязано компенсировать недвижимость уничтоженную агрессором, а компенсировать, наверное, собираются не "после войны", а после получения репараций и компенсаций со стороны агрессора, а это совсем другая история.
По сути да. По такой логике государство обязано любые материальные убытки будет компенсировать в результате уголовных преступлений, в частности терроризма.
Hotab написав:Не схотіли будувати ракет на мільярди доларів , то заплатимо ці гроші родинам загиблим. "мир в очах Путєна", який побачили "уставшіє ат вайни".
Для багатьох так і залишиться недосяжним для розуміння старе як світ: si vis pacem para bellvm.
точнее будет "Народ, который не желает кормить свою армию, будет кормить чужую"
мы не будем, но обходится нам это очень дорого...
Ні, точніше це не буде. В армії, наприклад, "годували" до сорока тисяч дам (більшість віртуально перебували на посадах стрільців-гранометників чи, пак, стрілкинь-гранатометниць), готовність більшості з яких до бойових дій зрозуміло яка (за рідкими виключеннями). Є й інші питання в обороноздатності, окрім армії. Наприклад, спецслужби тощо.