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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9594959595969597
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 09:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я тут на случайных сайтах с поиска гугла "какой курс будет к осени" начитал что в августе 45 нащупаем.
Зебра был прав и 55 не за горами?
барабашов
 
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