|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 чер, 2022 09:36
Я тут на случайных сайтах с поиска гугла "какой курс будет к осени" начитал что в августе 45 нащупаем.
Зебра был прав и 55 не за горами?
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2295
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 225 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 чер, 2022 10:10
барабашов написав:
Я тут на случайных сайтах с поиска гугла "какой курс будет к осени" начитал что в августе 45 нащупаем.
Зебра был прав и 55 не за горами?
быстрее бы уже - ФОПы скулят при долларе 29.25
пора уже доллар отпускать от якоря НБУ и пусть летит себе туземоон
Так хоть рынок дышать будет, а не эта дичь, что сейчас - ручное управление
-
greenback1996
-
-
- Повідомлень: 145
- З нами з: 26.07.18
- Подякував: 485 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 чер, 2022 10:12
барабашов написав:
Я тут на случайных сайтах с поиска гугла "какой курс будет к осени" начитал что в августе 45 нащупаем.
Зебра был прав и 55 не за горами?
Тримайте кишеню ширше, вам насиплять, тут дехто відтопирив на 89.
-
Mirax
-
-
- Повідомлень: 6769
- З нами з: 04.06.09
- Подякував: 863 раз.
- Подякували: 870 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 чер, 2022 10:21
барабашов написав:
Я тут на случайных сайтах с поиска гугла "какой курс будет к осени" начитал что в августе 45 нащупаем.
Зебра был прав и 55 не за горами?
Логично. Случайные сайты правы априори, отсюда вывод, что и Зебра прав.
-
Вело
-
-
- Повідомлень: 263
- З нами з: 03.03.15
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 84 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 чер, 2022 10:30
edvardd написав:
Запорожье
USD/UAH 35.35/35.55
EUR/UAH 37.2/37.6
USD/UAH 35.50/35.75
EUR/UAH 37.3/37.7
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 7453
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 131 раз.
- Подякували: 2017 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 чер, 2022 10:52
куда и почему так стремительно растём ?
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 648
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 102 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 чер, 2022 11:09
alex_dvornichenko написав:
куда и почему так стремительно растём ?
часть инвесторов вышла из биткоина и зашла в бакс
-
wtf
-
-
- Повідомлень: 492
- З нами з: 29.11.20
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 37 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 чер, 2022 11:30
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
USD/UAH 35.35/35.55
EUR/UAH 37.2/37.6
USD/UAH 35.50/35.75
EUR/UAH 37.3/37.7
USD/UAH 35.60/35.90
EUR/UAH 37.4/37.9
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 7453
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 131 раз.
- Подякували: 2017 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 13 чер, 2022 11:35
Вело написав: барабашов написав:
Я тут на случайных сайтах с поиска гугла "какой курс будет к осени" начитал что в августе 45 нащупаем.
Зебра был прав и 55 не за горами?
Логично. Случайные сайты правы априори, отсюда вывод, что и Зебра прав.
Случайный сайт это что то типа Украинского тижня или Корреспондента с Деловой столицей
А не расейское инстаграмговно
Инвестору К я советовал до 34 хотя бы подождать и в июле скупиться
Наваноговал? Уже почти 36 опять
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 2295
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 225 раз.
- Подякували: 211 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|30617
|30762796
|
|
|1604
|11022284
|
Вів 07 чер, 2022 11:57
fler
|
|7972
|22525658
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|