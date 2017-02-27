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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9587958895899590>
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 09:36

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Я тут на случайных сайтах с поиска гугла "какой курс будет к осени" начитал что в августе 45 нащупаем.
Зебра был прав и 55 не за горами?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 10:10

  барабашов написав:Я тут на случайных сайтах с поиска гугла "какой курс будет к осени" начитал что в августе 45 нащупаем.
Зебра был прав и 55 не за горами?


быстрее бы уже - ФОПы скулят при долларе 29.25 :? пора уже доллар отпускать от якоря НБУ и пусть летит себе туземоон :wink: Так хоть рынок дышать будет, а не эта дичь, что сейчас - ручное управление
greenback1996
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 10:12

  барабашов написав:Я тут на случайных сайтах с поиска гугла "какой курс будет к осени" начитал что в августе 45 нащупаем.
Зебра был прав и 55 не за горами?

Тримайте кишеню ширше, вам насиплять, тут дехто відтопирив на 89. :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 10:21

  барабашов написав:Я тут на случайных сайтах с поиска гугла "какой курс будет к осени" начитал что в августе 45 нащупаем.
Зебра был прав и 55 не за горами?

Логично. Случайные сайты правы априори, отсюда вывод, что и Зебра прав.
Вело
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 10:30

  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 35.35/35.55
EUR/UAH 37.2/37.6

USD/UAH 35.50/35.75
EUR/UAH 37.3/37.7
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 10:52

Re: Валютный рынок в контексте ДС

куда и почему так стремительно растём ?
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:09

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  alex_dvornichenko написав:куда и почему так стремительно растём ?

часть инвесторов вышла из биткоина и зашла в бакс
wtf
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:17

  alex_dvornichenko написав:куда и почему так стремительно растём ?


Стремительно :)
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:30

  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 35.35/35.55
EUR/UAH 37.2/37.6

USD/UAH 35.50/35.75
EUR/UAH 37.3/37.7

USD/UAH 35.60/35.90
EUR/UAH 37.4/37.9
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 11:35

  Вело написав:
  барабашов написав:Я тут на случайных сайтах с поиска гугла "какой курс будет к осени" начитал что в августе 45 нащупаем.
Зебра был прав и 55 не за горами?

Логично. Случайные сайты правы априори, отсюда вывод, что и Зебра прав.

Случайный сайт это что то типа Украинского тижня или Корреспондента с Деловой столицей
А не расейское инстаграмговно
Инвестору К я советовал до 34 хотя бы подождать и в июле скупиться
Наваноговал? Уже почти 36 опять
барабашов
 
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