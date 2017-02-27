Додано: Пон 13 чер, 2022 12:52

На прошедшей неделе плановый тендер рефинансирования в пятницу был не очень объемным, но с учетом резкого повышения ставки его назвать слишком скромным.Возврат рефинанса в пятницу оказался меньше выдачи, но возвращали всю неделю и суммы были весьма крупными.

В итоге за неделю возврат рефинанса превысил выдачу на внушительные 12.354 млрд. грн. (неделей ранее 0.959 млрд. грн.)



В результате операций на МБ было изъято из оборота 22.703 млрд. грн. (неделей ранее 24.216 млрд. грн.) Сумма в пределах обычного диапазона.



НБУ на прошедшей неделе выкупил облигации правительства 70 млрд. Всего в портфеле НБУ военных облигаций уже на 190 млрд. грн. из планируемых 400. В прошлый раз такая сумма нас напугала, но сейчас есть надежда, что НБУ перешел к проведению выкупа раз в месяц.



Т.о. чистая эмиссия за неделю составила 34.943 млрд. грн, (неделей ранее изъятие 26.675 млрд. грн,)



С начала войны чистая эмиссия составила 41.403 млрд. грн.

По сравнению с вчерашним значением сумма уменьшилась на результат пятницы - изъятие 2.233 млрд. грн.



Общая мгновенная ликвидность банковской системы (коррсчета + суточные сертификаты) на утро понедельника составила 221.142 млрд. грн. (неделей ранее 217.857 млрд. грн.) Почти без изменений.



Расходы казначейства превысили доходы на 35.208 млрд. грн. (неделей ранее 3.158 млрд. грн.) Сумма не выходит из привычного диапазона, сохранилась тенденция чередования недели крупных расходов с неделей мелких. На прошедшей неделе обращает на себя внимание тот факт, что почти все расходы прошли в четверг, в остальные дни расходы были минимальны, а во вторник даже были доходы.



За неделю было инкассировано 2.3 млрд. грн. (неделей ранее 2.983 млрд. грн.) Результат чуть скромнее предыдущего, но это уже третья неделя инкассации подряд.



НБУ продолжал продавать валюту, полученную от союзников, под критический импорт.

Результаты интервенций НБУ за неделю:

Купил – 6,60;

Продал – 774,90.

Результат в пределах нормы, немного скромнее предыдущей недели.