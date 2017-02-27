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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9587958895899590
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 13:43

По курсу, свято Трійці пройшло, здають менше валюти, а попит є, ось і поскакали ближче до 36.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 14:03

  edvardd написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 35.35/35.55
EUR/UAH 37.2/37.6

USD/UAH 35.50/35.75
EUR/UAH 37.3/37.7

USD/UAH 35.60/35.90
EUR/UAH 37.4/37.9

USD/UAH 35.70/36.00
EUR/UAH 37.5/37.9
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 14:22

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................13.06.2022..........14.06.2022
дата розрахунку...............10.06.2022...........13.06.2022
Євро..................................30,9327................30,5626...-1.2%
Долар США.......................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0447 (вчера 1.0574). Вторую сессию подряд динамика превышает 1%.

Индекс доллара DXY в 15-00 104.90 (вчера 103.65)
Бурный рост продолжается. Превзошли майский максимум и достигли нового 20-летнего.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 16:23

  барабашов написав:Я тут на случайных сайтах с поиска гугла "какой курс будет к осени" начитал что в августе 45 нащупаем.
Зебра был прав и 55 не за горами?

Не исключено, думаю 40+ к осени будет
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 16:32

  75stasstas75 написав:
  барабашов написав:Я тут на случайных сайтах с поиска гугла "какой курс будет к осени" начитал что в августе 45 нащупаем.
Зебра был прав и 55 не за горами?

Не исключено, думаю 40+ к осени будет

Сейчас военным премиальные перечислят и начнется пляс.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 16:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Россияне ставку снизили, как быстро наши повторят ?
alex_dvornichenko
 
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