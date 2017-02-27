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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 чер, 2022 13:43
По курсу, свято Трійці пройшло, здають менше валюти, а попит є, ось і поскакали ближче до 36.
Додано: Пон 13 чер, 2022 14:03
Додано: Пон 13 чер, 2022 14:22
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................13.06.2022..........14.06.2022
дата розрахунку...............10.06.2022...........13.06.2022
Євро..................................30,9327................30,5626...-1.2%
Долар США.......................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0447 (вчера 1.0574). Вторую сессию подряд динамика превышает 1%.
Индекс доллара DXY в 15-00 104.90 (вчера 103.65)
Бурный рост продолжается. Превзошли майский максимум и достигли нового 20-летнего.
Додано: Пон 13 чер, 2022 16:23
Додано: Пон 13 чер, 2022 16:55
Re: Валютный рынок в контексте ДС
россияне ставку снизили, как быстро наши повторят ?
Додано: Пон 13 чер, 2022 17:43
Додано: Пон 13 чер, 2022 17:50
Re: Валютный рынок в контексте ДС
у нас обламался весь импорт ( ну почти весь) так что вопрос курса риторический
сельское хозяйство
сталь , Азов Сталь...
рабочая сила ...
остались айтишники ... и все
Додано: Пон 13 чер, 2022 18:34
Айтишники остались, но не совсем. В тень уходят, так как сдавать $ по ручному курсу НБУ мало кто хочет. Многие просто ждут окончания мобилизации и открытия границ.
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