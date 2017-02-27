RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9587958895899590
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 13:43

По курсу, свято Трійці пройшло, здають менше валюти, а попит є, ось і поскакали ближче до 36.
somilitark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12333
З нами з: 30.12.09
Подякував: 537 раз.
Подякували: 3366 раз.
 
Профіль
4
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 14:03

  edvardd написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 35.35/35.55
EUR/UAH 37.2/37.6

USD/UAH 35.50/35.75
EUR/UAH 37.3/37.7

USD/UAH 35.60/35.90
EUR/UAH 37.4/37.9

USD/UAH 35.70/36.00
EUR/UAH 37.5/37.9
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7455
З нами з: 20.11.08
Подякував: 131 раз.
Подякували: 2021 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 14:22

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................13.06.2022..........14.06.2022
дата розрахунку...............10.06.2022...........13.06.2022
Євро..................................30,9327................30,5626...-1.2%
Долар США.......................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0447 (вчера 1.0574). Вторую сессию подряд динамика превышает 1%.

Индекс доллара DXY в 15-00 104.90 (вчера 103.65)
Бурный рост продолжается. Превзошли майский максимум и достигли нового 20-летнего.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6517
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5470 раз.
Подякували: 16770 раз.
 
Профіль
50
26
31
2
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 16:23

  барабашов написав:Я тут на случайных сайтах с поиска гугла "какой курс будет к осени" начитал что в августе 45 нащупаем.
Зебра был прав и 55 не за горами?

Не исключено, думаю 40+ к осени будет
75stasstas75
Аватар користувача
 
Повідомлень: 440
З нами з: 02.07.17
Подякував: 4 раз.
Подякували: 113 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 16:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

россияне ставку снизили, как быстро наши повторят ?
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 654
З нами з: 10.10.12
Подякував: 37 раз.
Подякували: 105 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 17:43

  alex_dvornichenko написав:россияне ставку снизили, как быстро наши повторят ?

Не повторят

У россиян уже полностью ручная экономика в руках Пу
Там ни курс, ни ставка уже не отражают экономических реалий
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6834
З нами з: 31.08.09
Подякував: 477 раз.
Подякували: 1212 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 17:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

у нас обламался весь импорт ( ну почти весь) так что вопрос курса риторический

сельское хозяйство
сталь , Азов Сталь...
рабочая сила ...
остались айтишники ... и все

https://storage1b.censor.net/images/7/5 ... iginal.jpg

https://ibb.co/1Kb8L6B
yama
 
Повідомлень: 4253
З нами з: 12.08.17
Подякував: 8569 раз.
Подякували: 1008 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 18:34

  yama написав:у нас обламался весь импорт ( ну почти весь) так что вопрос курса риторический

сельское хозяйство
сталь , Азов Сталь...
рабочая сила ...
остались айтишники ... и все

https://storage1b.censor.net/images/7/5 ... iginal.jpg

https://ibb.co/1Kb8L6B

Айтишники остались, но не совсем. В тень уходят, так как сдавать $ по ручному курсу НБУ мало кто хочет. Многие просто ждут окончания мобилизации и открытия границ.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2108
З нами з: 14.04.15
Подякував: 23 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9587958895899590
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 4 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3062, 3063, 3064
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30639 30764845
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 чер, 2022 16:53
Олежан
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 159, 160, 161
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1604 11022564
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 чер, 2022 11:57
fler
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22525716
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (427)
13.06.2022 19:16
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.