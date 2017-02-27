Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 чер, 2022 13:43
По курсу, свято Трійці пройшло, здають менше валюти, а попит є, ось і поскакали ближче до 36.
somilitark
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Додано: Пон 13 чер, 2022 14:03
edvardd написав: edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
USD/UAH 35.35/35.55
EUR/UAH 37.2/37.6
USD/UAH 35.50/35.75
EUR/UAH 37.3/37.7
USD/UAH 35.60/35.90
EUR/UAH 37.4/37.9
USD/UAH 35.70/36.00
EUR/UAH 37.5/37.9
edvardd
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Додано: Пон 13 чер, 2022 14:22
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................13.06.2022..........14.06.2022 дата розрахунку...............10.06.2022...........13.06.2022 Євро..................................30,9327................ 30,5626... -1.2% Долар США.......................29,2549................29,2549...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0447 (вчера 1.0574). Вторую сессию подряд динамика превышает 1%. Индекс доллара DXY в 15-00 104.90 (вчера 103.65) Бурный рост продолжается. Превзошли майский максимум и достигли нового 20-летнего.
Сибарит
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Додано: Пон 13 чер, 2022 16:23
барабашов написав:
Я тут на случайных сайтах с поиска гугла "какой курс будет к осени" начитал что в августе 45 нащупаем.
Зебра был прав и 55 не за горами?
Не исключено, думаю 40+ к осени будет
75stasstas75
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Додано: Пон 13 чер, 2022 16:55
россияне ставку снизили, как быстро наши повторят ?
alex_dvornichenko
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Додано: Пон 13 чер, 2022 17:43
alex_dvornichenko написав:
россияне ставку снизили, как быстро наши повторят ?
Не повторят
У россиян уже полностью ручная экономика в руках Пу
Там ни курс, ни ставка уже не отражают экономических реалий
pesikot
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Додано: Пон 13 чер, 2022 17:50
у нас обламался весь импорт ( ну почти весь) так что вопрос курса риторический
сельское хозяйство
сталь , Азов Сталь...
рабочая сила ...
остались айтишники ... и все
https://storage1b.censor.net/images/7/5 ... iginal.jpg https://ibb.co/1Kb8L6B
yama
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Додано: Пон 13 чер, 2022 18:34
Айтишники остались, но не совсем. В тень уходят, так как сдавать $ по ручному курсу НБУ мало кто хочет. Многие просто ждут окончания мобилизации и открытия границ.
phantom_systems
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Додано: Пон 13 чер, 2022 18:39
phantom_systems написав:
Айтишники остались, но не совсем. В тень уходят, так как сдавать $ по ручному курсу НБУ мало кто хочет. Многие просто ждут окончания мобилизации и открытия границ.
У кого є жирок, продають долари лише при необхідності, залишаючи решту на рахунках до кращих часів.
Востаннє редагувалось
Vert
в Пон 13 чер, 2022 18:40, всього редагувалось 1 раз.
Vert
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Додано: Пон 13 чер, 2022 18:40
Петровка Ярославского с Днепросталью Пинчука епашат в три смены
Конкурентов просто НЕТ
Как и инструментальным цехам ЮМЗ где вместо ускорителей Горбачёв приказал делать трактора
А можно хоть новые танки клепать мелкими сериями...
барабашов
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