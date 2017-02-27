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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9588958995909591>
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 13:43

По курсу, свято Трійці пройшло, здають менше валюти, а попит є, ось і поскакали ближче до 36.
somilitark
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 14:03

  edvardd написав:
  edvardd написав:
  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 35.35/35.55
EUR/UAH 37.2/37.6

USD/UAH 35.50/35.75
EUR/UAH 37.3/37.7

USD/UAH 35.60/35.90
EUR/UAH 37.4/37.9

USD/UAH 35.70/36.00
EUR/UAH 37.5/37.9
edvardd
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 14:22

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з................13.06.2022..........14.06.2022
дата розрахунку...............10.06.2022...........13.06.2022
Євро..................................30,9327................30,5626...-1.2%
Долар США.......................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0447 (вчера 1.0574). Вторую сессию подряд динамика превышает 1%.

Индекс доллара DXY в 15-00 104.90 (вчера 103.65)
Бурный рост продолжается. Превзошли майский максимум и достигли нового 20-летнего.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 16:23

  барабашов написав:Я тут на случайных сайтах с поиска гугла "какой курс будет к осени" начитал что в августе 45 нащупаем.
Зебра был прав и 55 не за горами?

Не исключено, думаю 40+ к осени будет
75stasstas75
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 16:55

Re: Валютный рынок в контексте ДС

россияне ставку снизили, как быстро наши повторят ?
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 17:43

  alex_dvornichenko написав:россияне ставку снизили, как быстро наши повторят ?

Не повторят

У россиян уже полностью ручная экономика в руках Пу
Там ни курс, ни ставка уже не отражают экономических реалий
pesikot
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 17:50

Re: Валютный рынок в контексте ДС

у нас обламался весь импорт ( ну почти весь) так что вопрос курса риторический

сельское хозяйство
сталь , Азов Сталь...
рабочая сила ...
остались айтишники ... и все

https://storage1b.censor.net/images/7/5 ... iginal.jpg

https://ibb.co/1Kb8L6B
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 18:34

  yama написав:у нас обламался весь импорт ( ну почти весь) так что вопрос курса риторический

сельское хозяйство
сталь , Азов Сталь...
рабочая сила ...
остались айтишники ... и все

https://storage1b.censor.net/images/7/5 ... iginal.jpg

https://ibb.co/1Kb8L6B

Айтишники остались, но не совсем. В тень уходят, так как сдавать $ по ручному курсу НБУ мало кто хочет. Многие просто ждут окончания мобилизации и открытия границ.
phantom_systems
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 18:39

  phantom_systems написав:
  yama написав:у нас обламался весь импорт ( ну почти весь) так что вопрос курса риторический

сельское хозяйство
сталь , Азов Сталь...
рабочая сила ...
остались айтишники ... и все

https://storage1b.censor.net/images/7/5 ... iginal.jpg

https://ibb.co/1Kb8L6B

Айтишники остались, но не совсем. В тень уходят, так как сдавать $ по ручному курсу НБУ мало кто хочет. Многие просто ждут окончания мобилизации и открытия границ.


У кого є жирок, продають долари лише при необхідності, залишаючи решту на рахунках до кращих часів.
Востаннє редагувалось Vert в Пон 13 чер, 2022 18:40, всього редагувалось 1 раз.
Vert
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 18:40

  yama написав:у нас обламался весь импорт ( ну почти весь) так что вопрос курса риторический

сельское хозяйство
сталь , Азов Сталь...
рабочая сила ...
остались айтишники ... и все

https://storage1b.censor.net/images/7/5 ... iginal.jpg

https://ibb.co/1Kb8L6B

Петровка Ярославского с Днепросталью Пинчука епашат в три смены
Конкурентов просто НЕТ
Как и инструментальным цехам ЮМЗ где вместо ускорителей Горбачёв приказал делать трактора
А можно хоть новые танки клепать мелкими сериями...
барабашов
 
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