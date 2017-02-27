RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9588958995909591
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 18:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

сто лет не был на форуме. А где ДС?
kolj1509
 
Повідомлень: 1
З нами з: 22.11.16
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 18:47

  pesikot написав:
  alex_dvornichenko написав:россияне ставку снизили, как быстро наши повторят ?

Не повторят

У россиян уже полностью ручная экономика в руках Пу
Там ни курс, ни ставка уже не отражают экономических реалий

Смотрел русишньюс
Верх их автомобиленшайзенмыслен Веста уже 2,5млн деревом
Я ездил в ней уклоном с водителем беженцем из Краматорска и удивился что мне 1,93 , что ему 2,03 в ней не тесно. И удобно.
У него она было 21года. На ручке, но с климатом, вроде он смотрел - всё от Хьюндай почти, поколения середины 2010х, цена короче ей 20тку от силы, а то и 17-19куе
Вот вам и курс в рашке по машине к которой они шли от 8ки 40 лет почти - 130-150 за долляр
барабашов
 
Повідомлень: 2299
З нами з: 16.06.15
Подякував: 225 раз.
Подякували: 211 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 18:49

  Vert написав:
  phantom_systems написав:
  yama написав:у нас обламался весь импорт ( ну почти весь) так что вопрос курса риторический

сельское хозяйство
сталь , Азов Сталь...
рабочая сила ...
остались айтишники ... и все

https://storage1b.censor.net/images/7/5 ... iginal.jpg

https://ibb.co/1Kb8L6B

Айтишники остались, но не совсем. В тень уходят, так как сдавать $ по ручному курсу НБУ мало кто хочет. Многие просто ждут окончания мобилизации и открытия границ.


У кого є жирок, продають долари лише при необхідності, залишаючи решту на рахунках до кращих часів.

На рахунках чи кеш?
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7526
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 762 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9588958995909591
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3063, 3064, 3065
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30640 30765360
Переглянути останнє повідомлення
Пон 13 чер, 2022 19:26
airmax78
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 159, 160, 161
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1604 11022605
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 чер, 2022 11:57
fler
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22525728
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.