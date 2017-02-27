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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9588958995909591
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 18:40

Re: Валютный рынок в контексте ДС

сто лет не был на форуме. А где ДС?
kolj1509
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 18:47

  pesikot написав:
  alex_dvornichenko написав:россияне ставку снизили, как быстро наши повторят ?

Не повторят

У россиян уже полностью ручная экономика в руках Пу
Там ни курс, ни ставка уже не отражают экономических реалий

Смотрел русишньюс
Верх их автомобиленшайзенмыслен Веста уже 2,5млн деревом
Я ездил в ней уклоном с водителем беженцем из Краматорска и удивился что мне 1,93 , что ему 2,03 в ней не тесно. И удобно.
У него она было 21года. На ручке, но с климатом, вроде он смотрел - всё от Хьюндай почти, поколения середины 2010х, цена короче ей 20тку от силы, а то и 17-19куе
Вот вам и курс в рашке по машине к которой они шли от 8ки 40 лет почти - 130-150 за долляр
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 18:49

  Vert написав:
  phantom_systems написав:
  yama написав:у нас обламался весь импорт ( ну почти весь) так что вопрос курса риторический

сельское хозяйство
сталь , Азов Сталь...
рабочая сила ...
остались айтишники ... и все

https://storage1b.censor.net/images/7/5 ... iginal.jpg

https://ibb.co/1Kb8L6B

Айтишники остались, но не совсем. В тень уходят, так как сдавать $ по ручному курсу НБУ мало кто хочет. Многие просто ждут окончания мобилизации и открытия границ.


У кого є жирок, продають долари лише при необхідності, залишаючи решту на рахунках до кращих часів.

На рахунках чи кеш?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 20:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:ЗВР тает чудовищными темпами?


чудовищным образом было 2013- 2014 (около 10 ярдов за год без войны)


война дело не дешевое
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 20:41

  somilitark написав:По курсу, свято Трійці пройшло, здають менше валюти, а попит є, ось і поскакали ближче до 36.


днем было про то какой экономику в будущем ждет пушной зверек
модератор почистил, или сами?

вова, нельзя кидаться в крайности
вас кидало сильно без войны (от гривночка молодец-до безнадега и тд),
сегодня такое поведение даже простительно (женщинам и лицам не достигшим половой зрелости), но...надо взять яйца в кулак

или принять холодный душ :mrgreen:

or both
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 20:43

  kolj1509 написав:сто лет не был на форуме. А где ДС?


Ему сейчас лучше нас всех.
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 21:18

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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 21:37

  kolj1509 написав:сто лет не был на форуме. А где ДС?


пішов в царство небесне (давно)
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 21:39

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Чтобы на ЮМЗ сейчас клепать оборону, нужно всех латентных руссофилов на заводе и в городе перестрелять, да только никто не даст это сделать: ибо патронов нужно много, плюс большинство - это мразь предпенсионного и пенсионного возраста. Сами не жили и другим не дают.
Теперь по теме: ходят слухи, что Янки могут ставку поднять сразу на 1%.Многим поплохеет, если так. Ойро может и на 0,95 с такими темпами сбегать.
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 22:14

mongolDnepr До чого цей потік підсвідомості?
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