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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 чер, 2022 01:09
osya1964 написав:mongolDnepr
До чого цей потік підсвідомості?
мабуть вiд великого розуму
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Додано: Вів 14 чер, 2022 05:37
барабашов написав:
Смотрел русишньюс
Верх их автомобиленшайзенмыслен Веста уже 2,5млн деревом
Я ездил в ней уклоном с водителем беженцем из Краматорска и удивился что мне 1,93 , что ему 2,03 в ней не тесно. И удобно.
У него она было 21года. На ручке, но с климатом, вроде он смотрел - всё от Хьюндай почти, поколения середины 2010х, цена короче ей 20тку от силы, а то и 17-19куе
Вот вам и курс в рашке по машине к которой они шли от 8ки 40 лет почти - 130-150 за долляр
До війни веста 10-15 тис. від комлектації. Те, що зараз ціни підскочили результат санкцій. Зупиняються заводи міжнародних виробників, не продають нові чистого імпорту, нема деталей для локалізованих зборок. Очевидно буде щось на зразок Куби, де захмарні ціни на автівки.
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Додано: Вів 14 чер, 2022 05:54
Ой+ написав: барабашов написав:
Смотрел русишньюс
Верх их автомобиленшайзенмыслен Веста уже 2,5млн деревом
Я ездил в ней уклоном с водителем беженцем из Краматорска и удивился что мне 1,93 , что ему 2,03 в ней не тесно. И удобно.
У него она было 21года. На ручке, но с климатом, вроде он смотрел - всё от Хьюндай почти, поколения середины 2010х, цена короче ей 20тку от силы, а то и 17-19куе
Вот вам и курс в рашке по машине к которой они шли от 8ки 40 лет почти - 130-150 за долляр
До війни веста 10-15 тис. від комлектації. Те, що зараз ціни підскочили результат санкцій. Зупиняються заводи міжнародних виробників, не продають нові чистого імпорту, нема деталей для локалізованих зборок. Очевидно буде щось на зразок Куби, де захмарні ціни на автівки.
У Миколаївському МРЕО зараз гай шумить від оформлення блях всіх мастей. Черги на два тижні наперед, знайомі записалися на днях.
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Додано: Вів 14 чер, 2022 06:23
Ой+ написав:
До війни веста 10-15 тис. від комлектації. Те, що зараз ціни підскочили результат санкцій. Зупиняються заводи міжнародних виробників, не продають нові чистого імпорту, нема деталей для локалізованих зборок. Очевидно буде щось на зразок Куби, де захмарні ціни на автівки.
Тобто, виходить реальний курс срубля 150 - 250, середній 200 срублів за долар, при офіційному менше 60. А там не за горами і багаторічні черги на машину. Ну, можна привітати, збулася їх мрія повернутися в СССР. Ще болванів з Криму і Донбасу зі собою потягли.
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Додано: Вів 14 чер, 2022 07:04
osya1964 написав:mongolDnepr
До чого цей потік підсвідомості?
Это он мне отвечает
По поводу мелкосерийной загрузки инструментального цеха ЮМЗ в условиях реальной безработицы и хорошего станочного парка
Вата с Рабочей и Титова там конечно присутствует в управлении
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