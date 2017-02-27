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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9588958995909591
Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 18:47

  pesikot написав:
  alex_dvornichenko написав:россияне ставку снизили, как быстро наши повторят ?

Не повторят

У россиян уже полностью ручная экономика в руках Пу
Там ни курс, ни ставка уже не отражают экономических реалий

Смотрел русишньюс
Верх их автомобиленшайзенмыслен Веста уже 2,5млн деревом
Я ездил в ней уклоном с водителем беженцем из Краматорска и удивился что мне 1,93 , что ему 2,03 в ней не тесно. И удобно.
У него она было 21года. На ручке, но с климатом, вроде он смотрел - всё от Хьюндай почти, поколения середины 2010х, цена короче ей 20тку от силы, а то и 17-19куе
Вот вам и курс в рашке по машине к которой они шли от 8ки 40 лет почти - 130-150 за долляр
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 18:49

  Vert написав:
  phantom_systems написав:
  yama написав:у нас обламался весь импорт ( ну почти весь) так что вопрос курса риторический

сельское хозяйство
сталь , Азов Сталь...
рабочая сила ...
остались айтишники ... и все

https://storage1b.censor.net/images/7/5 ... iginal.jpg

https://ibb.co/1Kb8L6B

Айтишники остались, но не совсем. В тень уходят, так как сдавать $ по ручному курсу НБУ мало кто хочет. Многие просто ждут окончания мобилизации и открытия границ.


У кого є жирок, продають долари лише при необхідності, залишаючи решту на рахунках до кращих часів.

На рахунках чи кеш?
Investor_K
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 20:35

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  Moneta написав:ЗВР тает чудовищными темпами?


чудовищным образом было 2013- 2014 (около 10 ярдов за год без войны)


война дело не дешевое
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 20:43

  kolj1509 написав:сто лет не был на форуме. А где ДС?


Ему сейчас лучше нас всех.
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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 21:18

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Повідомлення Додано: Пон 13 чер, 2022 21:37

  kolj1509 написав:сто лет не был на форуме. А где ДС?


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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 05:37

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  барабашов написав:Смотрел русишньюс
Верх их автомобиленшайзенмыслен Веста уже 2,5млн деревом
Я ездил в ней уклоном с водителем беженцем из Краматорска и удивился что мне 1,93 , что ему 2,03 в ней не тесно. И удобно.
У него она было 21года. На ручке, но с климатом, вроде он смотрел - всё от Хьюндай почти, поколения середины 2010х, цена короче ей 20тку от силы, а то и 17-19куе
Вот вам и курс в рашке по машине к которой они шли от 8ки 40 лет почти - 130-150 за долляр

До війни веста 10-15 тис. від комлектації. Те, що зараз ціни підскочили результат санкцій. Зупиняються заводи міжнародних виробників, не продають нові чистого імпорту, нема деталей для локалізованих зборок. Очевидно буде щось на зразок Куби, де захмарні ціни на автівки.
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 05:54

  Ой+ написав:
  барабашов написав:Смотрел русишньюс
Верх их автомобиленшайзенмыслен Веста уже 2,5млн деревом
Я ездил в ней уклоном с водителем беженцем из Краматорска и удивился что мне 1,93 , что ему 2,03 в ней не тесно. И удобно.
У него она было 21года. На ручке, но с климатом, вроде он смотрел - всё от Хьюндай почти, поколения середины 2010х, цена короче ей 20тку от силы, а то и 17-19куе
Вот вам и курс в рашке по машине к которой они шли от 8ки 40 лет почти - 130-150 за долляр

До війни веста 10-15 тис. від комлектації. Те, що зараз ціни підскочили результат санкцій. Зупиняються заводи міжнародних виробників, не продають нові чистого імпорту, нема деталей для локалізованих зборок. Очевидно буде щось на зразок Куби, де захмарні ціни на автівки.


У Миколаївському МРЕО зараз гай шумить від оформлення блях всіх мастей. Черги на два тижні наперед, знайомі записалися на днях.
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 06:23

  Ой+ написав:До війни веста 10-15 тис. від комлектації. Те, що зараз ціни підскочили результат санкцій. Зупиняються заводи міжнародних виробників, не продають нові чистого імпорту, нема деталей для локалізованих зборок. Очевидно буде щось на зразок Куби, де захмарні ціни на автівки.

Тобто, виходить реальний курс срубля 150 - 250, середній 200 срублів за долар, при офіційному менше 60. А там не за горами і багаторічні черги на машину. Ну, можна привітати, збулася їх мрія повернутися в СССР. Ще болванів з Криму і Донбасу зі собою потягли. :mrgreen:
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