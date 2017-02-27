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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 13 чер, 2022 18:47
pesikot написав: alex_dvornichenko написав:
россияне ставку снизили, как быстро наши повторят ?
Не повторят
У россиян уже полностью ручная экономика в руках Пу
Там ни курс, ни ставка уже не отражают экономических реалий
Смотрел русишньюс
Верх их автомобиленшайзенмыслен Веста уже 2,5млн деревом
Я ездил в ней уклоном с водителем беженцем из Краматорска и удивился что мне 1,93 , что ему 2,03 в ней не тесно. И удобно.
У него она было 21года. На ручке, но с климатом, вроде он смотрел - всё от Хьюндай почти, поколения середины 2010х, цена короче ей 20тку от силы, а то и 17-19куе
Вот вам и курс в рашке по машине к которой они шли от 8ки 40 лет почти - 130-150 за долляр
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Додано: Пон 13 чер, 2022 18:49
Vert написав: phantom_systems написав:
Айтишники остались, но не совсем. В тень уходят, так как сдавать $ по ручному курсу НБУ мало кто хочет. Многие просто ждут окончания мобилизации и открытия границ.
У кого є жирок, продають долари лише при необхідності, залишаючи решту на рахунках до кращих часів.
На рахунках чи кеш?
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Додано: Пон 13 чер, 2022 20:35
Moneta написав:
ЗВР тает чудовищными темпами?
чудовищным образом было 2013- 2014 (около 10 ярдов за год без войны)
война дело не дешевое
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Додано: Пон 13 чер, 2022 20:43
kolj1509 написав:
сто лет не был на форуме. А где ДС?
Ему сейчас лучше нас всех.
Года уже 4-5 как.
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Додано: Пон 13 чер, 2022 21:18
Investor_K На ФОП рахунках у валюті.
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Додано: Пон 13 чер, 2022 21:37
kolj1509 написав:
сто лет не был на форуме. А где ДС?
пішов в царство небесне (давно)
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Додано: Вів 14 чер, 2022 05:37
барабашов написав:
Смотрел русишньюс
Верх их автомобиленшайзенмыслен Веста уже 2,5млн деревом
Я ездил в ней уклоном с водителем беженцем из Краматорска и удивился что мне 1,93 , что ему 2,03 в ней не тесно. И удобно.
У него она было 21года. На ручке, но с климатом, вроде он смотрел - всё от Хьюндай почти, поколения середины 2010х, цена короче ей 20тку от силы, а то и 17-19куе
Вот вам и курс в рашке по машине к которой они шли от 8ки 40 лет почти - 130-150 за долляр
До війни веста 10-15 тис. від комлектації. Те, що зараз ціни підскочили результат санкцій. Зупиняються заводи міжнародних виробників, не продають нові чистого імпорту, нема деталей для локалізованих зборок. Очевидно буде щось на зразок Куби, де захмарні ціни на автівки.
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Додано: Вів 14 чер, 2022 05:54
Ой+ написав: барабашов написав:
Смотрел русишньюс
Верх их автомобиленшайзенмыслен Веста уже 2,5млн деревом
Я ездил в ней уклоном с водителем беженцем из Краматорска и удивился что мне 1,93 , что ему 2,03 в ней не тесно. И удобно.
У него она было 21года. На ручке, но с климатом, вроде он смотрел - всё от Хьюндай почти, поколения середины 2010х, цена короче ей 20тку от силы, а то и 17-19куе
Вот вам и курс в рашке по машине к которой они шли от 8ки 40 лет почти - 130-150 за долляр
До війни веста 10-15 тис. від комлектації. Те, що зараз ціни підскочили результат санкцій. Зупиняються заводи міжнародних виробників, не продають нові чистого імпорту, нема деталей для локалізованих зборок. Очевидно буде щось на зразок Куби, де захмарні ціни на автівки.
У Миколаївському МРЕО зараз гай шумить від оформлення блях всіх мастей. Черги на два тижні наперед, знайомі записалися на днях.
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Додано: Вів 14 чер, 2022 06:23
Ой+ написав:
До війни веста 10-15 тис. від комлектації. Те, що зараз ціни підскочили результат санкцій. Зупиняються заводи міжнародних виробників, не продають нові чистого імпорту, нема деталей для локалізованих зборок. Очевидно буде щось на зразок Куби, де захмарні ціни на автівки.
Тобто, виходить реальний курс срубля 150 - 250, середній 200 срублів за долар, при офіційному менше 60. А там не за горами і багаторічні черги на машину. Ну, можна привітати, збулася їх мрія повернутися в СССР. Ще болванів з Криму і Донбасу зі собою потягли.
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Додано: Вів 14 чер, 2022 07:54
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