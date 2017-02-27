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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 чер, 2022 09:12
Mirax написав:
Ну, можна привітати, збулася їх мрія повернутися в СССР
Основна маса бидла із рашиської глубінки навіть не відчує, що щось змінилось. Особливо якщо дадуть дешеву водку і закусь. Можна низькоякісну, типу соєвих сосисок. Аби дешево.
Москва з Пітером щось відчує. Бо їм треба більше, ніж стакан водяри з ранку.
В Херсоні салабони рашиські в шоці, як у нас гарно. Навіть в приватних бесідах кажуть, щоб при відступі передягнуться, спалять воєннік і залишаться. Дома взагалі неможливо жити і не хочеться.
(Хоча Херсон взагалі-то, як по мені, чи не найгірше обласне місто України).
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Додано: Вів 14 чер, 2022 09:33
барабашов написав:
..
Верх их автомобиленшайзенмыслен Веста уже 2,5млн деревом
..
не поленился, поставил ВПН, глянул новые и б/у.
2,5 млн. цифры не нашел. . Б/у до ляма и максимум 2,2 кастомизированная новая. Базовая новая - 921 тыс.
пересчитывайте курс
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Додано: Вів 14 чер, 2022 09:45
Запорожье
USD/UAH 35.5/35.8
EUR/UAH 37.2/37.7
⚡️США надсилатимуть Україні 1,5 млрд доларів щомісяця, — Wilson Center
▫️Кошти планують направити на підтримку роботи українського уряду.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ США Дерек Хоган.
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