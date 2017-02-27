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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 чер, 2022 09:33
барабашов написав:
..
Верх их автомобиленшайзенмыслен Веста уже 2,5млн деревом
..
не поленился, поставил ВПН, глянул новые и б/у.
2,5 млн. цифры не нашел. . Б/у до ляма и максимум 2,2 кастомизированная новая. Базовая новая - 921 тыс.
пересчитывайте курс
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Додано: Вів 14 чер, 2022 09:45
Запорожье
USD/UAH 35.5/35.8
EUR/UAH 37.2/37.7
⚡️США надсилатимуть Україні 1,5 млрд доларів щомісяця, — Wilson Center
▫️Кошти планують направити на підтримку роботи українського уряду.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ США Дерек Хоган.
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Додано: Вів 14 чер, 2022 12:19
edvardd написав:
Запорожье
USD/UAH 35.5/35.8
EUR/UAH 37.2/37.7
🇺🇸USD 35.55 35.75
🇪🇺EUR 37.30 37.70
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Додано: Вів 14 чер, 2022 12:20
edvardd написав:
⚡️США надсилатимуть Україні 1,5 млрд доларів щомісяця, — Wilson Center
▫️Кошти планують направити на підтримку роботи українського уряду.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ США Дерек Хоган.
+/- ЗП военных. Походу США готовы на себя взять всю финансовую сторону войны.
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alex_dvornichenko
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Додано: Вів 14 чер, 2022 12:27
alex_dvornichenko написав: edvardd написав:
⚡️США надсилатимуть Україні 1,5 млрд доларів щомісяця, — Wilson Center
▫️Кошти планують направити на підтримку роботи українського уряду.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ США Дерек Хоган.
+/- ЗП военных. Походу США готовы на себя взять всю финансовую сторону войны.
А виплати сім'ям загиблих, борг біля 5млрд$?
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Blekster
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Додано: Вів 14 чер, 2022 12:46
edvardd В чем проблема,станок то у них,напечатают.
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osya1964
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Додано: Вів 14 чер, 2022 12:49
Blekster написав: alex_dvornichenko написав: edvardd написав:
⚡️США надсилатимуть Україні 1,5 млрд доларів щомісяця, — Wilson Center
▫️Кошти планують направити на підтримку роботи українського уряду.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ США Дерек Хоган.
+/- ЗП военных. Походу США готовы на себя взять всю финансовую сторону войны.
А виплати сім'ям загиблих, борг біля 5млрд$?
аппетит приходит во время еды.
дают полтора - надо сказать спасибо за полтора.
можем еще попросить - но попросить, а не потребовать.
там через 2 годы выборы - лозунг - а не до фига ли Америка платит за других - вполне может быть распространенным.
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Shaman
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Додано: Вів 14 чер, 2022 12:53
Shaman написав: Blekster написав:
+/- ЗП военных. Походу США готовы на себя взять всю финансовую сторону войны.
аппетит приходит во время еды.
дают полтора - надо сказать спасибо за полтора.
можем еще попросить - но попросить, а не потребовать.
там через 2 годы выборы - лозунг - а не до фига ли Америка платит за других - вполне может быть распространенным.
Пишут что китай начинает спецоперацию на тайване... Комми атакуют. Будет ли штатам до нас..
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sergey_sryvkin
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Додано: Вів 14 чер, 2022 13:03
sergey_sryvkin написав: Shaman написав: Blekster написав:
+/- ЗП военных. Походу США готовы на себя взять всю финансовую сторону войны.
аппетит приходит во время еды.
дают полтора - надо сказать спасибо за полтора.
можем еще попросить - но попросить, а не потребовать.
там через 2 годы выборы - лозунг - а не до фига ли Америка платит за других - вполне может быть распространенным.
Пишут что китай начинает спецоперацию на тайване... Комми атакуют. Будет ли штатам до нас..
Китай начнет войну только в случае, когда увидит необратимость экономического кризиса внутри страны... Дабы перенести недовольство масс на внешнего противника.
А штаты - империя. Удел империи - война. Нет войн - нет империи. Нафига они построили 6 флотов? Для сжигания топлива? Да и выгодное это дело. Штаты дают поддержку в виде денег или оборудования? Сейчас их ВПК в три смены клепает джавелины и рапторы которые расходятся по миру как горячие пирожки.
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Sam17a
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