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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9589959095919592
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 09:33

  барабашов написав:..
Верх их автомобиленшайзенмыслен Веста уже 2,5млн деревом
..

не поленился, поставил ВПН, глянул новые и б/у.
2,5 млн. цифры не нашел. . Б/у до ляма и максимум 2,2 кастомизированная новая. Базовая новая - 921 тыс.
пересчитывайте курс
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 09:45

Запорожье
USD/UAH 35.5/35.8
EUR/UAH 37.2/37.7

⚡️США надсилатимуть Україні 1,5 млрд доларів щомісяця, — Wilson Center
▫️Кошти планують направити на підтримку роботи українського уряду.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ США Дерек Хоган.
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 12:19

  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 35.5/35.8
EUR/UAH 37.2/37.7

🇺🇸USD 35.55 35.75
🇪🇺EUR 37.30 37.70
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 12:20

  edvardd написав:⚡️США надсилатимуть Україні 1,5 млрд доларів щомісяця, — Wilson Center
▫️Кошти планують направити на підтримку роботи українського уряду.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ США Дерек Хоган.

+/- ЗП военных. Походу США готовы на себя взять всю финансовую сторону войны.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 12:27

  alex_dvornichenko написав:
  edvardd написав:⚡️США надсилатимуть Україні 1,5 млрд доларів щомісяця, — Wilson Center
▫️Кошти планують направити на підтримку роботи українського уряду.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ США Дерек Хоган.

+/- ЗП военных. Походу США готовы на себя взять всю финансовую сторону войны.


А виплати сім'ям загиблих, борг біля 5млрд$?
Blekster
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 12:46

edvardd В чем проблема,станок то у них,напечатают.
osya1964
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 12:49

  Blekster написав:
  alex_dvornichenko написав:
  edvardd написав:⚡️США надсилатимуть Україні 1,5 млрд доларів щомісяця, — Wilson Center
▫️Кошти планують направити на підтримку роботи українського уряду.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ США Дерек Хоган.

+/- ЗП военных. Походу США готовы на себя взять всю финансовую сторону войны.


А виплати сім'ям загиблих, борг біля 5млрд$?

аппетит приходит во время еды.
дают полтора - надо сказать спасибо за полтора.
можем еще попросить - но попросить, а не потребовать.
там через 2 годы выборы - лозунг - а не до фига ли Америка платит за других - вполне может быть распространенным.
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 12:53

  Shaman написав:
  Blekster написав:+/- ЗП военных. Походу США готовы на себя взять всю финансовую сторону войны.

аппетит приходит во время еды.
дают полтора - надо сказать спасибо за полтора.
можем еще попросить - но попросить, а не потребовать.
там через 2 годы выборы - лозунг - а не до фига ли Америка платит за других - вполне может быть распространенным.

Пишут что китай начинает спецоперацию на тайване... Комми атакуют. Будет ли штатам до нас..
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 13:03

  sergey_sryvkin написав:
  Shaman написав:
  Blekster написав:+/- ЗП военных. Походу США готовы на себя взять всю финансовую сторону войны.

аппетит приходит во время еды.
дают полтора - надо сказать спасибо за полтора.
можем еще попросить - но попросить, а не потребовать.
там через 2 годы выборы - лозунг - а не до фига ли Америка платит за других - вполне может быть распространенным.

Пишут что китай начинает спецоперацию на тайване... Комми атакуют. Будет ли штатам до нас..

Китай начнет войну только в случае, когда увидит необратимость экономического кризиса внутри страны... Дабы перенести недовольство масс на внешнего противника.
А штаты - империя. Удел империи - война. Нет войн - нет империи. Нафига они построили 6 флотов? Для сжигания топлива? Да и выгодное это дело. Штаты дают поддержку в виде денег или оборудования? Сейчас их ВПК в три смены клепает джавелины и рапторы которые расходятся по миру как горячие пирожки.
Sam17a
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