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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9589959095919592
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 09:33

  барабашов написав:..
Верх их автомобиленшайзенмыслен Веста уже 2,5млн деревом
..

не поленился, поставил ВПН, глянул новые и б/у.
2,5 млн. цифры не нашел. . Б/у до ляма и максимум 2,2 кастомизированная новая. Базовая новая - 921 тыс.
пересчитывайте курс
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 09:45

Запорожье
USD/UAH 35.5/35.8
EUR/UAH 37.2/37.7

⚡️США надсилатимуть Україні 1,5 млрд доларів щомісяця, — Wilson Center
▫️Кошти планують направити на підтримку роботи українського уряду.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ США Дерек Хоган.
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 12:19

  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 35.5/35.8
EUR/UAH 37.2/37.7

🇺🇸USD 35.55 35.75
🇪🇺EUR 37.30 37.70
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 12:20

  edvardd написав:⚡️США надсилатимуть Україні 1,5 млрд доларів щомісяця, — Wilson Center
▫️Кошти планують направити на підтримку роботи українського уряду.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ США Дерек Хоган.

+/- ЗП военных. Походу США готовы на себя взять всю финансовую сторону войны.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 14:09

  alex_dvornichenko написав:
  edvardd написав:⚡️США надсилатимуть Україні 1,5 млрд доларів щомісяця, — Wilson Center
▫️Кошти планують направити на підтримку роботи українського уряду.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ США Дерек Хоган.

+/- ЗП военных. Походу США готовы на себя взять всю финансовую сторону войны.

Ну то й добре
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 14:15

  Investor_K написав:
  alex_dvornichenko написав:
  edvardd написав:⚡️США надсилатимуть Україні 1,5 млрд доларів щомісяця, — Wilson Center
▫️Кошти планують направити на підтримку роботи українського уряду.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ США Дерек Хоган.
+/- ЗП военных. Походу США готовы на себя взять всю финансовую сторону войны.

Ну то й добре
Не забувайте
Кабмін/Мінфін - отримують в доларах...1,5 млрд доларівв місяць
Військові отримують в гривнях....500 000 * 40 000 грн + 100 000* 100 000 грн=30 млрд грн
Як на мене - чудова підтримка для стійкості гривні
budivelnik
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