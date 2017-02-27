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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 чер, 2022 09:33
барабашов написав:
..
Верх их автомобиленшайзенмыслен Веста уже 2,5млн деревом
..
не поленился, поставил ВПН, глянул новые и б/у.
2,5 млн. цифры не нашел. . Б/у до ляма и максимум 2,2 кастомизированная новая. Базовая новая - 921 тыс.
пересчитывайте курс
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Додано: Вів 14 чер, 2022 09:45
Запорожье
USD/UAH 35.5/35.8
EUR/UAH 37.2/37.7
⚡️США надсилатимуть Україні 1,5 млрд доларів щомісяця, — Wilson Center
▫️Кошти планують направити на підтримку роботи українського уряду.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ США Дерек Хоган.
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Додано: Вів 14 чер, 2022 12:19
edvardd написав:
Запорожье
USD/UAH 35.5/35.8
EUR/UAH 37.2/37.7
🇺🇸USD 35.55 35.75
🇪🇺EUR 37.30 37.70
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Додано: Вів 14 чер, 2022 12:20
edvardd написав:
⚡️США надсилатимуть Україні 1,5 млрд доларів щомісяця, — Wilson Center
▫️Кошти планують направити на підтримку роботи українського уряду.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ США Дерек Хоган.
+/- ЗП военных. Походу США готовы на себя взять всю финансовую сторону войны.
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alex_dvornichenko
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Додано: Вів 14 чер, 2022 14:09
alex_dvornichenko написав: edvardd написав:
⚡️США надсилатимуть Україні 1,5 млрд доларів щомісяця, — Wilson Center
▫️Кошти планують направити на підтримку роботи українського уряду.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ США Дерек Хоган.
+/- ЗП военных. Походу США готовы на себя взять всю финансовую сторону войны.
Ну то й добре
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Додано: Вів 14 чер, 2022 14:15
Investor_K написав: alex_dvornichenko написав: edvardd написав:
⚡️США надсилатимуть Україні 1,5 млрд доларів щомісяця, — Wilson Center
▫️Кошти планують направити на підтримку роботи українського уряду.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ США Дерек Хоган.
+/- ЗП военных. Походу США готовы на себя взять всю финансовую сторону войны.
Ну то й добре
Не забувайте
Кабмін/Мінфін - отримують в доларах...1,5 млрд доларівв місяць
Військові отримують в гривнях....500 000 * 40 000 грн + 100 000* 100 000 грн=30 млрд грн
Як на мене - чудова підтримка для стійкості гривні
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