|
|
|
Валютный рынок в контексте ДС
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 14 чер, 2022 09:33
барабашов написав:
..
Верх их автомобиленшайзенмыслен Веста уже 2,5млн деревом
..
не поленился, поставил ВПН, глянул новые и б/у.
2,5 млн. цифры не нашел. . Б/у до ляма и максимум 2,2 кастомизированная новая. Базовая новая - 921 тыс.
пересчитывайте курс
-
sequence
-
-
- Повідомлень: 6514
- З нами з: 29.12.15
- Подякував: 1939 раз.
- Подякували: 1788 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 14 чер, 2022 09:45
Запорожье
USD/UAH 35.5/35.8
EUR/UAH 37.2/37.7
⚡️США надсилатимуть Україні 1,5 млрд доларів щомісяця, — Wilson Center
▫️Кошти планують направити на підтримку роботи українського уряду.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ США Дерек Хоган.
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 7461
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 131 раз.
- Подякували: 2024 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 чер, 2022 12:19
edvardd написав:
Запорожье
USD/UAH 35.5/35.8
EUR/UAH 37.2/37.7
🇺🇸USD 35.55 35.75
🇪🇺EUR 37.30 37.70
-
edvardd
-
-
- Повідомлень: 7461
- З нами з: 20.11.08
- Подякував: 131 раз.
- Подякували: 2024 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 чер, 2022 12:20
edvardd написав:
⚡️США надсилатимуть Україні 1,5 млрд доларів щомісяця, — Wilson Center
▫️Кошти планують направити на підтримку роботи українського уряду.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ США Дерек Хоган.
+/- ЗП военных. Походу США готовы на себя взять всю финансовую сторону войны.
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 656
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 37 раз.
- Подякували: 105 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 чер, 2022 14:09
alex_dvornichenko написав: edvardd написав:
⚡️США надсилатимуть Україні 1,5 млрд доларів щомісяця, — Wilson Center
▫️Кошти планують направити на підтримку роботи українського уряду.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ США Дерек Хоган.
+/- ЗП военных. Походу США готовы на себя взять всю финансовую сторону войны.
Ну то й добре
-
Investor_K
-
-
- Повідомлень: 7527
- З нами з: 21.12.09
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 762 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 14 чер, 2022 14:15
Investor_K написав: alex_dvornichenko написав: edvardd написав:
⚡️США надсилатимуть Україні 1,5 млрд доларів щомісяця, — Wilson Center
▫️Кошти планують направити на підтримку роботи українського уряду.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ США Дерек Хоган.
+/- ЗП военных. Походу США готовы на себя взять всю финансовую сторону войны.
Ну то й добре
Не забувайте
Кабмін/Мінфін - отримують в доларах...1,5 млрд доларівв місяць
Військові отримують в гривнях....500 000 * 40 000 грн + 100 000* 100 000 грн=30 млрд грн
Як на мене - чудова підтримка для стійкості гривні
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 25779
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 253 раз.
- Подякували: 2908 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 14 чер, 2022 14:57
prodigy написав: Moneta написав:
ЗВР тает чудовищными темпами?
чудовищным образом было 2013- 2014 (около 10 ярдов за год без войны)
война дело не дешевое
2 ярда/мес это 24 ярда в год.
-
Moneta
-
-
- Повідомлень: 2965
- З нами з: 26.06.11
- Подякував: 65 раз.
- Подякували: 1395 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 14 чер, 2022 15:22
budivelnik написав: alex_dvornichenko написав: edvardd написав:
⚡️США надсилатимуть Україні 1,5 млрд доларів щомісяця, — Wilson Center
▫️Кошти планують направити на підтримку роботи українського уряду.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ США Дерек Хоган.
+/- ЗП военных. Походу США готовы на себя взять всю финансовую сторону войны.
Не забувайте
Кабмін/Мінфін - отримують в доларах...1,5 млрд доларівв місяць
Військові отримують в гривнях....500 000 * 40 000 грн + 100 000* 100 000 грн=30 млрд грн
Як на мене - чудова підтримка для стійкості гривні
в прессе проскакивают цифры по зп минобороны за месяц - там суммы - 50-70 млрд грн/мес.
дефицит апреля сводного бюджета - 85 млрд грн.
но основные выплаты пошли за апрель-май - в мае-июне
мы перекрываем дефицит бюджета за счет внешней помощи и военных облигаций по 50-70 ярдов грн в месяц
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 2146
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 342 раз.
- Подякували: 681 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Вів 14 чер, 2022 15:34
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............14.06.2022..........15.06.2022
дата розрахунку..............13.06.2022...........14.06.2022
Євро.................................30,5626................30,567...+0.01%
Долар США......................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0449 (вчера 1.0447).
Индекс доллара DXY в 15-00 105.05 (вчера 104.90)
Доллар продолжает бить рекорды, но рост замедлился.
За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 14 червня 2022 року, до державного бюджету
залучено 5 456 508 010,70 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- до 10.08.2022 - 56 дней - 9.5% - 3 450 105 165,78 грн;
- до 07.09.2022 - 84 дня - 9.5% - 190 843 636,20 грн;
- до 11.01.2023 - 210 дней - 10% - 13 158 969,60 грн;
- до 25.10.2023 - 497 дней - 11.5% - 134 079 592,92 грн;
- до 15.06.2023 - 365 дней - 2.5% - 54 587 000,00 евро.
Удовлетворены все заявки.
Результат для указанных ставок выглядит очень приличным.
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 6518
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 5470 раз.
- Подякували: 16777 раз.
-
- Профіль
-
50
26
31
2
Додано: Вів 14 чер, 2022 15:55
kolj1509 написав:
сто лет не был на форуме. А где ДС?
с нами, писать
не будет только
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 6706
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 1315 раз.
- Подякували: 1347 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|30654
|30770183
|
|
|1604
|11023154
|
Вів 07 чер, 2022 11:57
fler
|
|7972
|22525851
|
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
|