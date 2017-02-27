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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9589959095919592
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 09:33

  барабашов написав:..
Верх их автомобиленшайзенмыслен Веста уже 2,5млн деревом
..

не поленился, поставил ВПН, глянул новые и б/у.
2,5 млн. цифры не нашел. . Б/у до ляма и максимум 2,2 кастомизированная новая. Базовая новая - 921 тыс.
пересчитывайте курс
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 09:45

Запорожье
USD/UAH 35.5/35.8
EUR/UAH 37.2/37.7

⚡️США надсилатимуть Україні 1,5 млрд доларів щомісяця, — Wilson Center
▫️Кошти планують направити на підтримку роботи українського уряду.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ США Дерек Хоган.
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 12:19

  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 35.5/35.8
EUR/UAH 37.2/37.7

🇺🇸USD 35.55 35.75
🇪🇺EUR 37.30 37.70
edvardd
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 12:20

  edvardd написав:⚡️США надсилатимуть Україні 1,5 млрд доларів щомісяця, — Wilson Center
▫️Кошти планують направити на підтримку роботи українського уряду.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ США Дерек Хоган.

+/- ЗП военных. Походу США готовы на себя взять всю финансовую сторону войны.
alex_dvornichenko
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 14:09

  alex_dvornichenko написав:
  edvardd написав:⚡️США надсилатимуть Україні 1,5 млрд доларів щомісяця, — Wilson Center
▫️Кошти планують направити на підтримку роботи українського уряду.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ США Дерек Хоган.

+/- ЗП военных. Походу США готовы на себя взять всю финансовую сторону войны.

Ну то й добре
Investor_K
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 14:15

  Investor_K написав:
  alex_dvornichenko написав:
  edvardd написав:⚡️США надсилатимуть Україні 1,5 млрд доларів щомісяця, — Wilson Center
▫️Кошти планують направити на підтримку роботи українського уряду.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ США Дерек Хоган.
+/- ЗП военных. Походу США готовы на себя взять всю финансовую сторону войны.

Ну то й добре
Не забувайте
Кабмін/Мінфін - отримують в доларах...1,5 млрд доларівв місяць
Військові отримують в гривнях....500 000 * 40 000 грн + 100 000* 100 000 грн=30 млрд грн
Як на мене - чудова підтримка для стійкості гривні
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 14:57

  prodigy написав:
  Moneta написав:ЗВР тает чудовищными темпами?


чудовищным образом было 2013- 2014 (около 10 ярдов за год без войны)


война дело не дешевое


2 ярда/мес это 24 ярда в год.
Moneta
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 15:22

  budivelnik написав:
  alex_dvornichenko написав:
  edvardd написав:⚡️США надсилатимуть Україні 1,5 млрд доларів щомісяця, — Wilson Center
▫️Кошти планують направити на підтримку роботи українського уряду.
Про це заявив заступник міністра закордонних справ США Дерек Хоган.
+/- ЗП военных. Походу США готовы на себя взять всю финансовую сторону войны.

Не забувайте
Кабмін/Мінфін - отримують в доларах...1,5 млрд доларівв місяць
Військові отримують в гривнях....500 000 * 40 000 грн + 100 000* 100 000 грн=30 млрд грн
Як на мене - чудова підтримка для стійкості гривні

в прессе проскакивают цифры по зп минобороны за месяц - там суммы - 50-70 млрд грн/мес.

дефицит апреля сводного бюджета - 85 млрд грн.
но основные выплаты пошли за апрель-май - в мае-июне

мы перекрываем дефицит бюджета за счет внешней помощи и военных облигаций по 50-70 ярдов грн в месяц
Shaman
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 15:34

Официальный курс + облигации

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з...............14.06.2022..........15.06.2022
дата розрахунку..............13.06.2022...........14.06.2022
Євро.................................30,5626................30,567...+0.01%
Долар США......................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0449 (вчера 1.0447).

Индекс доллара DXY в 15-00 105.05 (вчера 104.90)
Доллар продолжает бить рекорды, но рост замедлился.

За результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики 14 червня 2022 року, до державного бюджету
залучено 5 456 508 010,70 грн (за курсом НБУ).
Из них:
- до 10.08.2022 - 56 дней - 9.5% - 3 450 105 165,78 грн;
- до 07.09.2022 - 84 дня - 9.5% - 190 843 636,20 грн;
- до 11.01.2023 - 210 дней - 10% - 13 158 969,60 грн;
- до 25.10.2023 - 497 дней - 11.5% - 134 079 592,92 грн;
- до 15.06.2023 - 365 дней - 2.5% - 54 587 000,00 евро.

Удовлетворены все заявки.
Результат для указанных ставок выглядит очень приличным.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 15:55

  kolj1509 написав:сто лет не был на форуме. А где ДС?

с нами, писать не будет только
Мизантрóп
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