Прямолінійні моделі тут не працюють, з іншого боку, коли вас призвуть в ЗСУ, вам стане явно не до таких математичних лікбезів))
Дивні пригоди спостерігаються на валютному ринку. Попит десь вже кудись подівся і курс почав знижуватись, навіть толком на 36 по продажу не закріпились. Фактично найвужче зараз в Києві це 35.45 на 35.55. Дивна ситуація з євро, попит і продаж через гривню проходить не по форексу, а мінімум на 100 пунктів вище. Тобто не з розрахунку 1.045, а ближче до 1.06. Це що? Не всі ще наїлися тими корчами євробляхами і підбирають євро на мрію?]]]
Я не знаю як в інших місцях, але в столиці реально стало дуже мало авто на шляхах, хоча автогаз є у вільному доступі і взагалі без черг, правда по 43 грн/літр, дизель є по держціні з невеликими чергами. Навіть метанові азс стали працювати і по 43 грн/куб.м. готові задувати. Суб'єктивно сама тяжка ситуація з бензином, його мало, а де є, то погана якість і точність наливу жахлива(недолив мінімум 10%). Да і ціна як правило 65 грн і вище, а не 52 грн. Економіка звужується, суттєве падіння ВВП дається взнаки, тому вже і не до не обов'язкових поїздок на авто, не до відвідувань кафе і прочих розважальних закладів, і вже немає того ресурсу, щоб купувати валюту, тому навіть виплати з.п. військовим і сектору оборони не можуть підтримати на довготривалій основі вагомий і суттєвий попит на валюту. Знову падаємо, 36 поки не взяли. Ось такий діапазон 35...36 я бачу аж до кінця серпня, до сезону природнього ослаблення гривні, звичайно з урахуванням того факту, що на фронтах буде плюс мінус сьогоднішня ситуація.
"Звертаємося із пропозицією невідкладно провести переговори з усіма іноземними партнерами – кредиторами України щодо списання та перегляду державного і гарантованого державою зовнішнього боргу України. Адже повномасштабна війна, яку веде зараз Україна, є типовим форс-мажором – непередбачуваною обставиною, що дозволяє вести переговори про відмомву від зобов'язань, укладених у мирний час", – йдеться в проекті постанови.
"Звертаємося із пропозицією невідкладно провести переговори з усіма іноземними партнерами – кредиторами України щодо списання та перегляду державного і гарантованого державою зовнішнього боргу України. Адже повномасштабна війна, яку веде зараз Україна, є типовим форс-мажором – непередбачуваною обставиною, що дозволяє вести переговори про відмомву від зобов'язань, укладених у мирний час", – йдеться в проекті постанови.
Нарешті схаменулися, цю тему треба було продавлювати ще в 2014, всі нормальні країни в кращих умовах зазвичай біжать борги реструктизувати за першої можливості. Та там ще за відмову від ядерки ми майже нічого не отримали, якщо згадати, і жодного разу дефолт не оголошували на відміну від рф, як лохи все справно терпіли.
alex_dvornichenko написав:+/- ЗП военных. Походу США готовы на себя взять всю финансовую сторону войны.
Не забувайте Кабмін/Мінфін - отримують в доларах...1,5 млрд доларівв місяць Військові отримують в гривнях....500 000 * 40 000 грн + 100 000* 100 000 грн=30 млрд грн Як на мене - чудова підтримка для стійкості гривні
в прессе проскакивают цифры по зп минобороны за месяц - там суммы - 50-70 млрд грн/мес....
Тут працює нюанс нашого обліку... Для нарахування виплат зарплати в 30 млрд грн на руки.... Виникне зобовязання в того ж Міністерства оборони до сплати в бюджет 8 млрд ЄСВ і 6 млрд ПДФО разом з військовим податком... От і виходить Виділили МінОборони 44 млрд...з яких 14 млрд повернулись в Бюджет який цих 44 млрд виділяв.
Существеннее всего подорожание по сравнению с прошлым годом ощутимо на таких группах товаров и услуг:
Транспорт +29,3% (тут, очевидно, подорожало топливо и масла – цены за год выросли на 57,5%) Продукты +23,6% (это при том, что те же яйца подешевели на 28,5% по сравнению с прошлым годом, во многом из-за заблокированного войной экспорта).
Также ощутимо повысились цены на: Алкоголь и табак +17,7% Образование +16,2% Рестораны и отели +15,7% Медицина +13,1% Быттехника и товары для дома +12% Наименьшие темпы роста цен показали: Сфера развлечений и культуры +9,4% Услуги связи +9% ЖКХ +3,5% Цены на одежду и обувь за год даже снизились на 5,7% Это скорее исключение.
Тенденция понятна. И это в принципе в этих данных ещё не отображается эффект эмиссии, о которой писал вчера.