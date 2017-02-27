Додано: Вів 14 чер, 2022 17:21

Moneta написав:

2 ярда/мес это 24 ярда в год. 2 ярда/мес это 24 ярда в год.

Прямолінійні моделі тут не працюють, з іншого боку, коли вас призвуть в ЗСУ, вам стане явно не до таких математичних лікбезів))Дивні пригоди спостерігаються на валютному ринку. Попит десь вже кудись подівся і курс почав знижуватись, навіть толком на 36 по продажу не закріпились.Фактично найвужче зараз в Києві це 35.45 на 35.55.Дивна ситуація з євро, попит і продаж через гривню проходить не по форексу, а мінімум на 100 пунктів вище.Тобто не з розрахунку 1.045, а ближче до 1.06. Це що? Не всі ще наїлися тими корчами євробляхами і підбирають євро на мрію?]]]Я не знаю як в інших місцях, але в столиці реально стало дуже мало авто на шляхах, хоча автогаз є у вільному доступі і взагалі без черг, правда по 43 грн/літр, дизель є по держціні з невеликими чергами. Навіть метанові азс стали працювати і по 43 грн/куб.м. готові задувати. Суб'єктивно сама тяжка ситуація з бензином, його мало, а де є, то погана якість і точність наливу жахлива(недолив мінімум 10%). Да і ціна як правило 65 грн і вище, а не 52 грн.Економіка звужується, суттєве падіння ВВП дається взнаки, тому вже і не до не обов'язкових поїздок на авто, не до відвідувань кафе і прочих розважальних закладів, і вже немає того ресурсу, щоб купувати валюту, тому навіть виплати з.п. військовим і сектору оборони не можуть підтримати на довготривалій основі вагомий і суттєвий попит на валюту.Знову падаємо, 36 поки не взяли. Ось такий діапазон 35...36 я бачу аж до кінця серпня, до сезону природнього ослаблення гривні, звичайно з урахуванням того факту, що на фронтах буде плюс мінус сьогоднішня ситуація.