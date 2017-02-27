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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9590959195929593
Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 17:21

  Moneta написав:
2 ярда/мес это 24 ярда в год.

Прямолінійні моделі тут не працюють, з іншого боку, коли вас призвуть в ЗСУ, вам стане явно не до таких математичних лікбезів))

Дивні пригоди спостерігаються на валютному ринку. Попит десь вже кудись подівся і курс почав знижуватись, навіть толком на 36 по продажу не закріпились.
Фактично найвужче зараз в Києві це 35.45 на 35.55.
Дивна ситуація з євро, попит і продаж через гривню проходить не по форексу, а мінімум на 100 пунктів вище.
Тобто не з розрахунку 1.045, а ближче до 1.06. Це що? Не всі ще наїлися тими корчами євробляхами і підбирають євро на мрію?]]]

Я не знаю як в інших місцях, але в столиці реально стало дуже мало авто на шляхах, хоча автогаз є у вільному доступі і взагалі без черг, правда по 43 грн/літр, дизель є по держціні з невеликими чергами. Навіть метанові азс стали працювати і по 43 грн/куб.м. готові задувати. Суб'єктивно сама тяжка ситуація з бензином, його мало, а де є, то погана якість і точність наливу жахлива(недолив мінімум 10%). Да і ціна як правило 65 грн і вище, а не 52 грн.
Економіка звужується, суттєве падіння ВВП дається взнаки, тому вже і не до не обов'язкових поїздок на авто, не до відвідувань кафе і прочих розважальних закладів, і вже немає того ресурсу, щоб купувати валюту, тому навіть виплати з.п. військовим і сектору оборони не можуть підтримати на довготривалій основі вагомий і суттєвий попит на валюту.
Знову падаємо, 36 поки не взяли. Ось такий діапазон 35...36 я бачу аж до кінця серпня, до сезону природнього ослаблення гривні, звичайно з урахуванням того факту, що на фронтах буде плюс мінус сьогоднішня ситуація.
somilitark
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 17:33

Рада має намір ініціювати списання зовнішнього боргу

"Звертаємося із пропозицією невідкладно провести переговори з усіма іноземними партнерами – кредиторами України щодо списання та перегляду державного і гарантованого державою зовнішнього боргу України. Адже повномасштабна війна, яку веде зараз Україна, є типовим форс-мажором – непередбачуваною обставиною, що дозволяє вести переговори про відмомву від зобов'язань, укладених у мирний час", – йдеться в проекті постанови.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 18:38

  ramaz написав:Рада має намір ініціювати списання зовнішнього боргу

"Звертаємося із пропозицією невідкладно провести переговори з усіма іноземними партнерами – кредиторами України щодо списання та перегляду державного і гарантованого державою зовнішнього боргу України. Адже повномасштабна війна, яку веде зараз Україна, є типовим форс-мажором – непередбачуваною обставиною, що дозволяє вести переговори про відмомву від зобов'язань, укладених у мирний час", – йдеться в проекті постанови.

Нарешті схаменулися, цю тему треба було продавлювати ще в 2014, всі нормальні країни в кращих умовах зазвичай біжать борги реструктизувати за першої можливості.
Та там ще за відмову від ядерки ми майже нічого не отримали, якщо згадати, і жодного разу дефолт не оголошували на відміну від рф, як лохи все справно терпіли.
zerocool
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Повідомлення Додано: Вів 14 чер, 2022 20:33

  Shaman написав:
  budivelnik написав:
  alex_dvornichenko написав:+/- ЗП военных. Походу США готовы на себя взять всю финансовую сторону войны.

Не забувайте
Кабмін/Мінфін - отримують в доларах...1,5 млрд доларівв місяць
Військові отримують в гривнях....500 000 * 40 000 грн + 100 000* 100 000 грн=30 млрд грн
Як на мене - чудова підтримка для стійкості гривні
в прессе проскакивают цифры по зп минобороны за месяц - там суммы - 50-70 млрд грн/мес....
Тут працює нюанс нашого обліку...
Для нарахування виплат зарплати в 30 млрд грн на руки....
Виникне зобовязання в того ж Міністерства оборони до сплати в бюджет
8 млрд ЄСВ
і 6 млрд ПДФО разом з військовим податком...
От і виходить
Виділили МінОборони 44 млрд...з яких 14 млрд повернулись в Бюджет який цих 44 млрд виділяв. :D
budivelnik
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 06:45

Годовая инфляция в мае выросла до 18%.

С января цены выросли на 13,9%.

Существеннее всего подорожание по сравнению с прошлым годом ощутимо на таких группах товаров и услуг:

Транспорт +29,3% (тут, очевидно, подорожало топливо и масла – цены за год выросли на 57,5%)
Продукты +23,6% (это при том, что те же яйца подешевели на 28,5% по сравнению с прошлым годом, во многом из-за заблокированного войной экспорта).

Также ощутимо повысились цены на:
Алкоголь и табак +17,7%
Образование +16,2%
Рестораны и отели +15,7%
Медицина +13,1%
Быттехника и товары для дома +12% Наименьшие темпы роста цен показали:
Сфера развлечений и культуры +9,4%
Услуги связи +9%
ЖКХ +3,5%
Цены на одежду и обувь за год даже снизились на 5,7%
Это скорее исключение.

Тенденция понятна. И это в принципе в этих данных ещё не отображается эффект эмиссии, о которой писал вчера.

https://t.me/yzheleznyak/1780
vitaliian
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 07:58

35.30-35.35/35.65-35.70
odessit2007
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 10:25

Запорожье
USD/UAH 35.65/35.85
EUR/UAH 37.4/37.9
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 12:48

  edvardd написав:Запорожье
USD/UAH 35.65/35.85
EUR/UAH 37.4/37.9

USD/UAH 35.70/35.90
EUR/UAH 37.50/37.90
edvardd
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 12:51

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Успел прикупить по 35,6. Передо мной военные на всю зарплату отоваривались. Через 20 минут продажа стала 35,8
Investor_K
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Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 12:56

  Investor_K написав:Успел прикупить по 35,6. Передо мной военные на всю зарплату отоваривались. Через 20 минут продажа стала 35,8


А я вот наоборот подумываю подождать пару дней и если, как в прошлый раз, ЗП военных разгонят курс на наличке, то сдам пару пачек... ну а через пару недель откуплю по 35,3 :wink:

В текущее время наши военные, а не "экономика" создают качели. К сожалению.
Amat
 
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