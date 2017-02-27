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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 чер, 2022 14:20
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з............15.06.2022........16.06.2022
дата розрахунку...........14.06.2022.........15.06.2022
Євро..............................30,567................30,5962...+0.1%
Долар США...................29,2549..............29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0458 (вчера 1.0449).
Индекс доллара DXY в 15-00 104.96 (вчера 105.05)
Откатились, но не далеко.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 15:07
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
USD/UAH 35.65/35.85
EUR/UAH 37.4/37.9
USD/UAH 35.70/35.90
EUR/UAH 37.50/37.90
USD/UAH 35.65/35.85
EUR/UAH 37.35/37.70
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Додано: Сер 15 чер, 2022 18:15
somilitark написав:
Я не знаю як в інших місцях, але в столиці
у Львові купа авто ...їх стало більше ніж до війни
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Додано: Сер 15 чер, 2022 18:17
alex_dvornichenko написав:
+/- ЗП военных. Походу США готовы на себя взять всю финансовую сторону войны.
Проще было б и ЗП платить военным в долларах ) меньше потерь на обмене было бы
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