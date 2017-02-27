Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 чер, 2022 14:20
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з............15.06.2022........16.06.2022 дата розрахунку...........14.06.2022.........15.06.2022 Євро..............................30,567................ 30,5962...+0.1% Долар США...................29,2549..............29,2549...зафиксирован Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0458 (вчера 1.0449). Индекс доллара DXY в 15-00 104.96 (вчера 105.05) Откатились, но не далеко.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 15:07
edvardd написав: edvardd написав:
Запорожье
USD/UAH 35.65/35.85
EUR/UAH 37.4/37.9
USD/UAH 35.70/35.90
EUR/UAH 37.50/37.90
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Додано: Сер 15 чер, 2022 18:17
alex_dvornichenko написав:
+/- ЗП военных. Походу США готовы на себя взять всю финансовую сторону войны.
Проще было б и ЗП платить военным в долларах ) меньше потерь на обмене было бы
Andrey2512
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Додано: Сер 15 чер, 2022 19:49
Andrey2512 написав:
Проще было б и ЗП платить военным в долларах
Украина не роzzия
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Додано: Сер 15 чер, 2022 20:36
Andrey2512 написав: alex_dvornichenko написав:
+/- ЗП военных. Походу США готовы на себя взять всю финансовую сторону войны.
Проще было б и ЗП платить военным в долларах ) меньше потерь на обмене было бы
Если война затянется на несколько лет, то в гривне всегда будет чем платить.
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Додано: Сер 15 чер, 2022 21:26
ФРС США підвищила ставку максимальними за 28 років темпами: на 0,75 процентного пункту до діапазону 1,5-1,75%.
https://www.federalreserve.gov/newseven ... 20615a.htm
NatiK
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Додано: Сер 15 чер, 2022 21:35
Здоровенькі були.Ось,зареєструвався,щоб хоч трохи пожвавити форум ДС, а то зовсім тихо у вас тут, занедбали Гілочку про валюту. Читати цікаво полосатого коня,хмари сходяться, його зірковий час настає з прогнозами перед армагідоном. Підкову отримає в нагороду!
Kofi Atta Annan
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Додано: Сер 15 чер, 2022 21:41
Andrey2512 написав: alex_dvornichenko написав:
+/- ЗП военных. Походу США готовы на себя взять всю финансовую сторону войны.
Проще было б и ЗП платить военным в долларах ) меньше потерь на обмене было бы
По курсу 29.25 нараховувати? Чи за портеби валюти нехай краще гривню перемелять по 36-38.
Kofi Atta Annan
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Додано: Сер 15 чер, 2022 22:13
Які думки до кінця тижня по курсу і наступний, куди закине? Бо зара тихенько-тихенько, а потім як вистрелить. Попит це така річ, з’являється зненацька, що аж «ракетою» летить по 50коп. за годину.
*Відправлено з Чату
Kofi Atta Annan
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