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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9592959395949595
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 23:54

Cьогодні були великі виплати по ОВДП (погашення і купони) - 21.3 мільярди грн
наступна велика виплата - 23 червня, 523М USD

подивимось як і чи вплине на ринок
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