RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9592959395949595
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 23:54

Cьогодні були великі виплати по ОВДП (погашення і купони) - 21.3 мільярди грн
наступна велика виплата - 23 червня, 523М USD

подивимось як і чи вплине на ринок
greenozon
 
Повідомлень: 13642
З нами з: 01.06.14
Подякував: 266 раз.
Подякували: 1238 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 07:23

  greenozon написав:Cьогодні були великі виплати по ОВДП (погашення і купони) - 21.3 мільярди грн наступна велика виплата - 23 червня, 523М USD подивимось як і чи вплине на ринок

А як це може вплинути на ринок?
Мб немає, витягнуть з шухляди і віддадуть валюту від донорів, а гривню можливо перевкладуть, якщо там тримачі «Придворні».
Висмоктуєте з пальця «все пропало». Тихенько розрахуються, ринок навіть і не помітить.

*Відправлено з Чату
Kofi Atta Annan
 
Повідомлень: 4
З нами з: 15.06.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 07:54

Запорожье
🇺🇸USD 35.60 35.80
🇪🇺EUR 37.50 37.80
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7466
З нами з: 20.11.08
Подякував: 131 раз.
Подякували: 2032 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 07:56

35.30-35.50/35.70-35.80
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11512
З нами з: 19.05.11
Подякував: 23 раз.
Подякували: 4490 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 9592959395949595
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3067, 3068, 3069
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30689 30777695
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 чер, 2022 23:15
Zebra
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 159, 160, 161
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1604 11024161
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 чер, 2022 11:57
fler
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22526164
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ФОП (260)
16.06.2022 09:53
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.