Cьогодні були великі виплати по ОВДП (погашення і купони) - 21.3 мільярди грн
наступна велика виплата - 23 червня, 523М USD
подивимось як і чи вплине на ринок
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 чер, 2022 23:54
Cьогодні були великі виплати по ОВДП (погашення і купони) - 21.3 мільярди грн
наступна велика виплата - 23 червня, 523М USD
подивимось як і чи вплине на ринок
Додано: Чет 16 чер, 2022 07:23
А як це може вплинути на ринок?
Мб немає, витягнуть з шухляди і віддадуть валюту від донорів, а гривню можливо перевкладуть, якщо там тримачі «Придворні».
Висмоктуєте з пальця «все пропало». Тихенько розрахуються, ринок навіть і не помітить.
*Відправлено з Чату
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