RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9593959495959596>
Повідомлення Додано: Сер 15 чер, 2022 23:54

Cьогодні були великі виплати по ОВДП (погашення і купони) - 21.3 мільярди грн
наступна велика виплата - 23 червня, 523М USD

подивимось як і чи вплине на ринок
greenozon
 
Повідомлень: 13645
З нами з: 01.06.14
Подякував: 266 раз.
Подякували: 1239 раз.
 
Профіль
1
1
1
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 07:23

  greenozon написав:Cьогодні були великі виплати по ОВДП (погашення і купони) - 21.3 мільярди грн наступна велика виплата - 23 червня, 523М USD подивимось як і чи вплине на ринок

А як це може вплинути на ринок?
Мб немає, витягнуть з шухляди і віддадуть валюту від донорів, а гривню можливо перевкладуть, якщо там тримачі «Придворні».
Висмоктуєте з пальця «все пропало». Тихенько розрахуються, ринок навіть і не помітить.

*Відправлено з Чату
Kofi Atta Annan
 
Повідомлень: 5
З нами з: 15.06.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 07:54

Запорожье
🇺🇸USD 35.60 35.80
🇪🇺EUR 37.50 37.80
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7468
З нами з: 20.11.08
Подякував: 131 раз.
Подякували: 2032 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 07:56

35.30-35.50/35.70-35.80
odessit2007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11512
З нами з: 19.05.11
Подякував: 23 раз.
Подякували: 4491 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 12:23

Київ почав зростати по курсу 35.68-35.75!

*Відправлено з Чату
Kofi Atta Annan
 
Повідомлень: 5
З нами з: 15.06.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 13:20

Прогноз курсу валют на літо 2022. Як зміняться ставки по кредитам, депозитам та ОВДП
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 3343
З нами з: 14.09.13
Подякував: 858 раз.
Подякували: 1878 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 13:29

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Вітаю. Підкажіть будь ласка, що з курсом наразі? Яка тенденція, буде зростати? Чи цей діапазон 34-36 зараз актуальний?
_PORT_UA
 
Повідомлень: 944
З нами з: 09.02.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 13:30

  _PORT_UA написав:Вітаю. Підкажіть будь ласка, що з курсом наразі? Яка тенденція, буде зростати? Чи цей діапазон 34-36 зараз актуальний?

Курс дивиться вгору.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11300
З нами з: 21.09.12
Подякував: 1681 раз.
Подякували: 2450 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 13:35

  Zebra написав:
  _PORT_UA написав:Вітаю. Підкажіть будь ласка, що з курсом наразі? Яка тенденція, буде зростати? Чи цей діапазон 34-36 зараз актуальний?

Курс дивиться вгору.

До яких висот, за вашою думкою? Та за який проміжок часу!
_PORT_UA
 
Повідомлень: 944
З нами з: 09.02.14
Подякував: 184 раз.
Подякували: 12 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 14:02

  edvardd написав:Запорожье
🇺🇸USD 35.60 35.80
🇪🇺EUR 37.50 37.80

чуть подросли
🇺🇸USD 35.70 35.85
🇪🇺EUR 37.50 37.80
edvardd
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7468
З нами з: 20.11.08
Подякував: 131 раз.
Подякували: 2032 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 9593959495959596>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vert і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3068, 3069, 3070
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30690 30778410
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 чер, 2022 10:44
Ruslan2453
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 159, 160, 161
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1606 11024282
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 чер, 2022 20:05
Ромасик
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22526195
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3228)
16.06.2022 16:01
ФОП (262)
16.06.2022 15:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.