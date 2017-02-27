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Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 15 чер, 2022 23:54
Cьогодні були великі виплати по ОВДП (погашення і купони) - 21.3 мільярди грн
наступна велика виплата - 23 червня, 523М USD
подивимось як і чи вплине на ринок
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greenozon
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Додано: Чет 16 чер, 2022 07:23
greenozon написав:
Cьогодні були великі виплати по ОВДП (погашення і купони) - 21.3 мільярди грн наступна велика виплата - 23 червня, 523М USD подивимось як і чи вплине на ринок
А як це може вплинути на ринок?
Мб немає, витягнуть з шухляди і віддадуть валюту від донорів, а гривню можливо перевкладуть, якщо там тримачі «Придворні».
Висмоктуєте з пальця «все пропало». Тихенько розрахуються, ринок навіть і не помітить.*Відправлено з Чату
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Додано: Чет 16 чер, 2022 07:54
Запорожье
🇺🇸USD 35.60 35.80
🇪🇺EUR 37.50 37.80
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edvardd
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Додано: Чет 16 чер, 2022 07:56
35.30-35.50/35.70-35.80
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Додано: Чет 16 чер, 2022 12:23
Київ почав зростати по курсу 35.68-35.75!*Відправлено з Чату
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Додано: Чет 16 чер, 2022 13:20
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Ірина_
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Додано: Чет 16 чер, 2022 13:29
Вітаю. Підкажіть будь ласка, що з курсом наразі? Яка тенденція, буде зростати? Чи цей діапазон 34-36 зараз актуальний?
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_PORT_UA
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Додано: Чет 16 чер, 2022 13:30
_PORT_UA написав:
Вітаю. Підкажіть будь ласка, що з курсом наразі? Яка тенденція, буде зростати? Чи цей діапазон 34-36 зараз актуальний?
Курс дивиться вгору.
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Zebra
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Додано: Чет 16 чер, 2022 13:35
Zebra написав: _PORT_UA написав:
Вітаю. Підкажіть будь ласка, що з курсом наразі? Яка тенденція, буде зростати? Чи цей діапазон 34-36 зараз актуальний?
Курс дивиться вгору.
До яких висот, за вашою думкою? Та за який проміжок часу!
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_PORT_UA
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Додано: Чет 16 чер, 2022 14:02
edvardd написав:
Запорожье
🇺🇸USD 35.60 35.80
🇪🇺EUR 37.50 37.80
чуть подросли
🇺🇸USD 35.70 35.85
🇪🇺EUR 37.50 37.80
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edvardd
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Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ
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