Он смотрел вниз, под жирных клиентов, даже вне всякой логики.
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 16 чер, 2022 14:07
Додано: Чет 16 чер, 2022 14:22
Официальный курс
Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............16.06.2022..........17.06.2022
дата розрахунку.............15.06.2022...........16.06.2022
Євро................................30,5962................30,3885...-0.68%
Долар США.....................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0387 (вчера 1.0458).
Индекс доллара DXY в 15-00 105.17 (вчера 104.96)
Вчера вечером, после объявления о повышении ставки ФРС доллар вырос, обновив 20-летний максимум, потом резко обвалился, утром снова вырос почти до максимума и снова откатился, но уже не столь сильно. К настоящему моменту общий рост выглядит умеренным.
|