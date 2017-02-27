RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 9593959495959596
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 14:07

  Zebra написав:
  _PORT_UA написав:Вітаю. Підкажіть будь ласка, що з курсом наразі? Яка тенденція, буде зростати? Чи цей діапазон 34-36 зараз актуальний?

Курс дивиться вгору.

Он смотрел вниз, под жирных клиентов, даже вне всякой логики.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 282
З нами з: 31.07.19
Подякував: 198 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 16 чер, 2022 14:22

Официальный курс

Офіційний курс гривні до іноземних валют за 1 одиницю
Починає діяти з..............16.06.2022..........17.06.2022
дата розрахунку.............15.06.2022...........16.06.2022
Євро................................30,5962................30,3885...-0.68%
Долар США.....................29,2549................29,2549...зафиксирован
Курс евро посчитан, исходя из курса евро к доллару 1.0387 (вчера 1.0458).

Индекс доллара DXY в 15-00 105.17 (вчера 104.96)
Вчера вечером, после объявления о повышении ставки ФРС доллар вырос, обновив 20-летний максимум, потом резко обвалился, утром снова вырос почти до максимума и снова откатился, но уже не столь сильно. К настоящему моменту общий рост выглядит умеренным.
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 6520
З нами з: 02.09.15
Подякував: 5472 раз.
Подякували: 16787 раз.
 
Профіль
50
26
31
2
  #<1 ... 9593959495959596
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vert і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Криптовалюты , рынок криптовалют 1 ... 3068, 3069, 3070
Искатель » Пон 27 лют, 2017 17:04
30690 30778410
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 чер, 2022 10:44
Ruslan2453
Продуктовые рынки и не только в валютном контексте 1 ... 159, 160, 161
Surfer » Сер 31 лип, 2019 03:53
1606 11024282
Переглянути останнє повідомлення
Сер 15 чер, 2022 20:05
Ромасик
Валютный рынок в мире 1 ... 796, 797, 798
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 22:15
7972 22526196
Переглянути останнє повідомлення
Сер 04 тра, 2022 16:05
ЛОБ

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (3228)
16.06.2022 16:01
ФОП (262)
16.06.2022 15:45
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.